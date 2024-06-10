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鐵路便當節破40萬人！「山嵐海風號」吸睛　台鐵估業績1200萬元

▲▼鐵路便當節湧現人潮。（圖／台鐵公司提供）

▲鐵路便當節湧現人潮。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為期4天的鐵路便當節，今(10日)在台北車站舉辦最後一天，適逢端午節湧現人潮，預計10月上線營運載客的山嵐、海風號觀光列車，成為現場焦點，台鐵公司指出，便當節前3天入場突破40萬人，業績提升至1200萬元。

第9屆鐵路便當節6月7日至10日在台北車站舉行，現場打造「山嵐、海風」觀光列車，提供山嵐與海風號陶瓷造型便當盒，以及規劃山嵐館的下午茶時光、海風館的精緻料理，還安排民歌手駐唱、梅酒柚子酒品嚐會、日本菠蘿麵包與頂極土司試吃，都獲得好評。

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▲▼山嵐、海號號觀光列車預計10月上線營運，鐵路便當節順勢推出陶瓷便當盒。（圖／台鐵公司提供）

▲山嵐、海風號觀光列車預計10月上線營運，鐵路便當節順勢推出陶瓷便當盒。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司在現場播放介紹山嵐號及海風號的美學設計與改造近況，將以山景、海景景色變換，搭配春夏秋冬季節遞移為主題，以奢華輕旅行方式，帶動鐵道觀光旅遊新氣象，未來排定運行日期、停靠站點、及服務內容後，將吸引國內外觀光客，共同發展軌道經濟。

▲▼山嵐、海號號觀光列車預計10月上線營運，鐵路便當節順勢推出陶瓷便當盒。（圖／台鐵公司提供）

▲山嵐、海風號陶瓷便當盒相當特別。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，便當節前3天的入場人數已經突破40萬人，整體業績更大幅超過預期，已調高營業目標，將原先預估的1000萬元，提升至1200萬元，同時積極規劃將熱銷商品轉換為常態商品，擴大服務面。

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