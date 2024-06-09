突收到「台鐵口試名單」通知！　一票疑惑：滿頭問號

▲不少網友都有收到通知。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多APP都會發送推播，方便民眾掌握最新資訊。不過，就有網友表示，他明明沒有參與甄選，卻收到了台鐵「第一階段書面審查初審合格得參加口試人員名單」的通知，實在納悶。文章一出，也有不少網友留言透露，自己同樣有被APP推播。

有網友在Threads上發文貼出截圖，透露自己收到了「台鐵e訂通」APP的通知，內容則是「國營臺灣鐵路股份有限公司台南電力段約僱職務代理人甄選—參加口試名單」，上頭除了人員名字外，還有口試時間、報到時間、甄選地點等資訊。

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收到通知後，就讓該網友感到納悶，這個資訊有必要推播給一般民眾嗎？還有另名網友也發文表示，感謝台鐵讓大家知道誰能參加口試。

▲該份名單也有公告在官網上。（圖／台鐵官網）

貼文曝光後，也有其他網友透露，「我今天看到也想說這是會直接廣發的通知嗎」、「我也有收到，整個滿頭問號」、「原來不是我一個人收到，一頭問號」、「我又不是考生，知道這個幹嘛」、「看到時也訝異」、「還以為我有應徵」、「同樣疑惑」。有網友則說，「我也有收到，但是還是要恭喜他們」。

除了APP推播，這份名單也有公告在台鐵的官網上。稍早《ETtoday新聞雲》致電窗口了解情況，但截稿前無人接聽；台鐵客服人員則表示不清楚，此事並非他們負責，會再詢問承辦單位。