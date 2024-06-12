桃園女加投資群組遭詐75萬　配合警計誘逮33歲車手

▲警方埋伏面交地點。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名約50歲殷姓女子在臉書社團與臉友加LINE後，下載假投資軟體APP，並聽信投資可賺大錢陸續遭詐匯款3次及面交2次共損失75萬元始驚覺遭詐，遂向警方報案並配合員警偵辦，約出歹徒面交60萬元，警方埋伏在面交的便利超商，順利逮捕前來取款的33歲李姓車手，全案依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲▼逮捕李姓車手及面交贓款60萬元。（圖／蘆竹警分局提供）

從事勞動工作體力活的殷姓女子，誤信臉書朋友與之加入LINE後，聽信投資可賺大錢，下載假投資「TradeStation APP」軟體，從上月開始陸續遭詐匯款3次及面交2次共損失75萬元後始驚覺遭詐，遂向蘆竹分局尋求協助。

警方則與殷女計誘車手，並約定便利超商面交60萬元儲值，果然車手李姓男子依約前來，埋伏員警一舉包圍將李男逮捕，並從身上查獲員工證及收據等證物，全案依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

蘆竹分局長林鼎泰表示，獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，切勿輕信別人給的明牌，才能看緊自己的荷包，若接獲疑似詐騙電話或訊息，應「1冷靜、2確認、3報案」，撥打165、110反詐騙諮詢專線查證。