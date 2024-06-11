「斷食教父」離奇失蹤暴斃　全身無外傷！研判遭40℃高溫活活熱死

▲有「斷食教父」之稱的莫斯利（Michael Mosley）離奇身亡。（翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

英國電視名人、同時也是提倡「間歇性斷食」的醫學博士莫斯利（Michael Mosley），在本月5日於希臘度假卻離奇失蹤，不過在失蹤4天後，希臘警方證實於希臘小島錫米島（Symi Sym）發現莫斯利的遺體。目前警方初步研判，莫斯利可能是在島上中暑後，熱衰竭身亡。

據英國《每日星報》報導，67歲的莫斯利近日到希臘錫米島度假，但在5日於島上散步後卻突然與親友失去聯絡，在警方搜索4天後，於本月9日於海邊的一處岩石區發現莫斯利的遺體。希臘當局10日為莫斯利進行解剖，警方推測莫斯利的死亡時間應是5日下午4時左右，據信他的真正死因，是因為承受不了當地攝氏40度的高溫，最後不幸中暑，熱衰竭致死。

警方稍早曾表示，發現莫斯利的遺體時，在他身上並未發現外傷。一開始曾推斷莫斯利可能從高處墜崖，但最新的驗屍結果推翻了這個說法。另外報導也指出，莫斯利在事發前，被拍到於一處餐廳前，一度走路不穩長達20分鐘。據悉莫斯利在海邊散步時，身旁還有兩位朋友，但後來莫斯利堅持自己回住所，不過他疑似走錯路，後來他試圖找路返回住處，但疑似就在這段路途中發生狀況，最後不幸身亡。

報導也稱，莫斯利出門時，把手機遺留在住所內。當莫斯利遺體被發現時，只見他身上帶著一把雨傘、手錶、背包、一瓶水和錢包。

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