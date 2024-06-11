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54歲男機上醉酒！人妻抱寶寶遭手伸進衣服揉奶　空姐拿繩綁人7hrs

▲▼ 阿聯酋航空。（圖／翻攝自Facebook／Emirates）

▲阿聯酋航空有一名乘客在機上醉酒鬧事，不僅襲擊空服員，還性騷擾一名抱著嬰兒的母親。（圖／翻攝自Facebook／Emirates）

記者葉睿涵／編譯

國外一名男子年初在杜拜飛往英國的阿聯酋航空班機上醉酒鬧事，不僅不服從指令大聲喊叫，還襲擊空服員，並對一名抱著小寶寶的媽媽做出襲胸的性騷擾行為。這名男子後來在倫敦機場被捕，而法院如今也裁定他有罪。

據《鏡報》報導，今年1月19日，54歲男子辛格（Tarok Singh）搭機從杜拜飛往英國時，因為喝醉了酒，不斷在機上對乘客大喊大叫，還不服從機組人員的指令，拒絕坐在座位上，邊尖叫邊走來走去。

當辛格走到飛機後部時，在走道上遇到了正推著餐車派飛機餐的空姐麥金尼斯（Abigail McInnes）。辛格見自己的路被擋住，在背後2次用力地推麥金尼斯的背，於是座艙長圖爾坎（Ali Turkkan）立刻上前要求辛格坐下。

不料，辛格不僅沒有聽從圖爾坎的話，還踢了圖爾坎一腳，並用力地將餐車輾過另一名空服員貝爾凱薩（Isadora Belkessa）的腳，導致貝爾凱薩腳背紅腫，逼得機組人員不得不用繩子將辛格綁在座位上長達7小時。

此外，辛格在走道上搖搖晃晃地走來走去時，還對一名帶著嬰兒的媽媽進行了性騷擾。他首先拔出了孩子的奶嘴，語帶輕蔑地問這名媽媽「妳的孩子在吸什麼」，接著將手伸入女子的衣服裡，在她胸前摸了2圈。

辛格在飛機抵達倫敦時被警察逮捕，並被控襲擊兩名女性和一名男性、未能服從飛行員的合法命令，以及干擾機組人員的工作。在法庭聽證會期間，在機上被性騷擾的媽媽詳細描述了她的不安和恐懼，並表示辛格的行為讓她感到非常痛苦和害怕，但辛格卻否認自己的性騷擾指控。儘管如此，法庭最終依舊裁定他有罪，並簽發了逮捕令，要求當局將辛格逮捕歸案。

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