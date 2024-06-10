男童遭陌生人「從10樓丟下」四肢骨折、腦出血！　5年後近況曝光

記者張方瑀／綜合報導

法國一名11歲男童在5年前遭人從10樓高處丟下，造成其背部斷裂、四肢骨折和腦出血，當時住進加護病房數個月，犯案的17歲兇手也依殺人未遂被判無期徒刑。如今數年過去，男孩的情況在積極復健下好轉，終於能穩步行走、做簡單家務，記憶力也有很大的進步。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在2019年8月，當時年僅6歲的男童和家人一起到英國知名的「泰特現代美術館」（Tate Modern）參觀，結果17歲的兇手布雷佛里（Jonty Bravery）趁著男童家人不注意，直接一把將他抱起，從10樓高的地方丟到5樓平台，造成男孩背部斷裂、四肢骨折且腦出血。

▲兇手布雷佛里被判無期徒刑，服刑未滿15年不得假釋。（圖／達志影像／美聯社）

布雷佛里犯案時未成年且患有自閉症譜系障礙，犯案被拘捕後不僅沒有悔意，還非常開心的大笑起來，並坦承是預謀犯罪，因為自己「想上電視」，審案法官麥克高恩（Maura McGowan）以「布雷佛里對公眾有危險性」判他無期徒刑，服刑未滿15年不得假釋。

男童當時在加護病房住了數個月，雖然無生命危險，但出院後只能坐在輪椅上，須面對漫長的復健之路。經過5年後，男童的家人在募資網站更新男童近況，提到男童目前復原情況良好，已經能獨立做很多事情。

▲法國一名11歲男童在5年前遭人從10樓高處丟下，造成其背部斷裂、四肢骨折和腦出血。（示意圖／VCG）



男童家人表示，「他可以和狗狗在花園裡玩、坐下來畫畫、玩樂高積木、玩棋盤遊戲或是在房間裡看書，還能做一些簡單的家務。」家人指出，在積極的復健之下，男童因為腦損傷而影響到的記憶力也有顯著改善，「他現在能夠記住當天發生在他身上的事情，或自發性地談論一個小時前提到的話題。」

家人說，「與正常情況相比，這仍然是非常零碎的，但這對我們來說是一個巨大的進步，我們仍然為兒子的努力和進步感到驕傲。」