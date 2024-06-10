　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男童遭陌生人「從10樓丟下」四肢骨折、腦出血！　5年後近況曝光

記者張方瑀／綜合報導

法國一名11歲男童在5年前遭人從10樓高處丟下，造成其背部斷裂、四肢骨折和腦出血，當時住進加護病房數個月，犯案的17歲兇手也依殺人未遂被判無期徒刑。如今數年過去，男孩的情況在積極復健下好轉，終於能穩步行走、做簡單家務，記憶力也有很大的進步。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在2019年8月，當時年僅6歲的男童和家人一起到英國知名的「泰特現代美術館」（Tate Modern）參觀，結果17歲的兇手布雷佛里（Jonty Bravery）趁著男童家人不注意，直接一把將他抱起，從10樓高的地方丟到5樓平台，造成男孩背部斷裂、四肢骨折且腦出血。

▲▼自閉症,Jonty Bravery,把6歲男童從10樓丟下去。（圖／達志影像／美聯社）

▲兇手布雷佛里被判無期徒刑，服刑未滿15年不得假釋。（圖／達志影像／美聯社）

布雷佛里犯案時未成年且患有自閉症譜系障礙，犯案被拘捕後不僅沒有悔意，還非常開心的大笑起來，並坦承是預謀犯罪，因為自己「想上電視」，審案法官麥克高恩（Maura McGowan）以「布雷佛里對公眾有危險性」判他無期徒刑，服刑未滿15年不得假釋。

男童當時在加護病房住了數個月，雖然無生命危險，但出院後只能坐在輪椅上，須面對漫長的復健之路。經過5年後，男童的家人在募資網站更新男童近況，提到男童目前復原情況良好，已經能獨立做很多事情。

▲▼兒童,男孩,男童,輪椅。（圖／VCG）

▲法國一名11歲男童在5年前遭人從10樓高處丟下，造成其背部斷裂、四肢骨折和腦出血。（示意圖／VCG）

男童家人表示，「他可以和狗狗在花園裡玩、坐下來畫畫、玩樂高積木、玩棋盤遊戲或是在房間裡看書，還能做一些簡單的家務。」家人指出，在積極的復健之下，男童因為腦損傷而影響到的記憶力也有顯著改善，「他現在能夠記住當天發生在他身上的事情，或自發性地談論一個小時前提到的話題。」

家人說，「與正常情況相比，這仍然是非常零碎的，但這對我們來說是一個巨大的進步，我們仍然為兒子的努力和進步感到驕傲。」

ET快訊
獨／早餐店「加蛋降價了」！　良心店家：不該賺這麼多
孫鵬首度鬆口道歉！　挽回二婚內幕曝光
艾莉絲突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張
野生邊佑錫現身家樂福！　「找大西瓜自拍」太萌
馬克宏宣布解散議會、提前大選　5大QA一次看
快訊／戰績第三　樂天桃猿教練團異動
玉兔「先有後婚2年」吐最大遺憾！泛淚怨尪：生完就沒關係了嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球半導體大咖求愛！　韓媒：台灣有望實現「AI島」夢想

男童遭陌生人「從10樓丟下」四肢骨折、腦出血！　5年後近況曝光

冰雹砸中客機！機鼻毀損、駕駛艙窗戶破裂　機長發求救訊號

法國提前大選「議會恐更亂」？馬克宏政治豪賭　5大QA一次看

日本橫濱車站爆隨機殺人　57歲女遭來回猛刺慘死

台積電和富士康太重要！設廠點料引產業聚集　彭博：將領導全球供應鏈

美將強化防禦關島　每年2次攔截追蹤飛彈測試

烏克蘭20歲正妹申請庇護「被自己人詐騙」　英政府限期離境

南韓「心戰廣播」喊話北韓居民脫北　防彈歌曲放到爽

馬克宏豪賭！提前大選掀「政壇地震」　對手雷朋放話：準備好掌權

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

印尼巨蟒「活人生吃」　剖腹發現婦人遭吞食

全球半導體大咖求愛！　韓媒：台灣有望實現「AI島」夢想

男童遭陌生人「從10樓丟下」四肢骨折、腦出血！　5年後近況曝光

冰雹砸中客機！機鼻毀損、駕駛艙窗戶破裂　機長發求救訊號

法國提前大選「議會恐更亂」？馬克宏政治豪賭　5大QA一次看

日本橫濱車站爆隨機殺人　57歲女遭來回猛刺慘死

台積電和富士康太重要！設廠點料引產業聚集　彭博：將領導全球供應鏈

美將強化防禦關島　每年2次攔截追蹤飛彈測試

烏克蘭20歲正妹申請庇護「被自己人詐騙」　英政府限期離境

南韓「心戰廣播」喊話北韓居民脫北　防彈歌曲放到爽

馬克宏豪賭！提前大選掀「政壇地震」　對手雷朋放話：準備好掌權

車流僅去年3成！天候影響蘇花路廊連假順暢　行車前留意氣象

踝襪、短襪=老人？妹子認證「媽媽才穿」網紅也中槍　大票崩潰

北部粽熱量最高！　營養師認證1款粽：相對健康

陸男創業「造龍舟」1年營業額破2千萬　自曝：訂單接到手軟

獨／良心店家出現！台東早餐店「加蛋降5元」　業者：不該賺這麼多

求職加分！隆鼻+隆乳詢問度　畢業女大生激增3成

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

「台南國會改革主座談是國民黨」　王鴻薇酸郭國文成藍附隨組織

端午收假日連4起事故！午後還有一波車潮　國道11地雷路段易塞

中華男籃歸化大黑馬　麥卡洛奪得PLG職籃東山再起獎

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

國際熱門新聞

新日本航空驚傳事故！小飛機偏離撞樹

想當「全村的希望」　他DIY直升機試飛慘遭爆頭亡

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

驚險！2飛機擠同跑道「前後追逐」

Volvo電動車生產自中國移往比利時

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

日本977人↑感染「奪命食人菌」！死亡率30%

別人All In她下車！賣輝達股票389億飛了

印度總理莫迪就職　槍手伏擊朝聖巴士釀9死33傷

空姐公開旅行妙招　曝飯店「這1物」超實用

宏都拉斯白蝦對台出口暴跌近60%

全球掀主權AI潮　黃仁勳奔走全球拚

搭郵輪有禁忌？千萬別說「這1詞」

普丁：歐洲對核武毫無招架之力

更多熱門

相關新聞

遇詐騙！烏正妹庇護被拒　英國限期離境

遇詐騙！烏正妹庇護被拒　英國限期離境

烏克蘭20歲女子佐文妮絲卡（Anastasiia Drevynytska）去年12月抵達英國尋求庇護，但卻因未符合申請條件，被英國政府限期6月19日之前離境返回烏克蘭。原來她是被一名烏克蘭男子詐騙，事前談好的庇護贊助全是一場空，申請文件都是假的。

馬克宏豪賭　對手雷朋放話：準備好掌權

馬克宏豪賭　對手雷朋放話：準備好掌權

法極右派聲勢看漲　馬克宏解散國會提前選舉

法極右派聲勢看漲　馬克宏解散國會提前選舉

葉門反抗軍2次「彈襲」亞丁灣貨輪釀火

葉門反抗軍2次「彈襲」亞丁灣貨輪釀火

襲胸短裙妹爆格鬥　「摩洛哥對戰英德聯軍」結局曝

襲胸短裙妹爆格鬥　「摩洛哥對戰英德聯軍」結局曝

關鍵字：

英國法國美術館自閉症

讀者迴響

熱門新聞

妹子廁所裝百葉窗　鄰居1句話她崩潰「像裸奔了3年」

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

紅衣人聚北市第一凶宅！4宮廟出巡掃蕩兇邪

1年只有1次！　端午「最強午時水」除霉運招貴人

《英雄聯盟》選手殺人！求歡不成悶死女

禁慾！　今端午「九毒日之首」7禁忌一次看

台中私人招待所驚見「超兇女體盛」！醫師喊母湯

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！

重大分水嶺！　20張醫療、意外、失能險掰了

半套妹技術太好！嫖客爽PO心得狂讚

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬

重慶女子龍舟隊翻船3死　傳多人未穿救生衣

新日本航空驚傳事故！小飛機偏離撞樹

爸失明離家遭剖肚砍死　兒：有超現實感

更多

最夯影音

更多

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面