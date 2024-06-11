全球首發！百步蛇野外護卵與護幼全記錄　林業保育署揭秘

記者楊惠琪／台北報導

百步蛇為台灣原生的「珍貴稀有」保育類野生動物，過去孵化行為多在飼育環境下觀察。林業及自然保育署今（11日）發布「百步蛇野外護卵孵化記錄」影片，首度揭露百步蛇在野外產卵後的護卵、護幼，到幼蛇離巢等完整行為，歷時2個多月日間拍攝，共記錄到20顆卵的孵化過程，是全球首次公開發表百步蛇野外護卵、護幼記錄，也是幼蛇追蹤研究上的重大突破。

▲林業署公開全球首支百步蛇繁殖全記錄影片。（圖／林業保育署提供）

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林業署台中分署去年7月在八仙山國家森林遊樂區內，發現有百步蛇野外繁殖護卵，隨即透過紅外線自動相機及縮時攝影，將百步蛇護卵、孵化、護幼到幼蛇離巢過程完整監測記錄，並製作成「守護：百步蛇野外護卵孵化記錄」影片，成為全球首支正式對外公開的百步蛇野外護卵、護幼完整記錄資料。

▲影片記錄百步蛇雌蛇穴內護卵行為。（圖／野聲李昱拍攝提供）

台中分署長張弘毅表示，拍攝團隊以紅外線自動相機，搭配縮時攝影機、夜視鏡、密錄攝影機等器材，歷經2個多月時間日夜拍攝，共記錄到20顆卵的孵化，及幼蛇全數平安離巢情形，並以不影響幼蛇活動的方式，成功以諧波反射器進行幼蛇離巢後的活動追蹤。

張弘毅指出，影片中觀察到雌蛇的護卵行為，以及疑似為了有利於蛇卵孵化，會在午間離穴一段時間再回穴的體溫調節行為，在幼蛇孵化後，雌蛇仍會留在穴內護幼。此外，透過諧波反射器記錄幼蛇行為發現，幼蛇離穴後，並未立即長距離播遷，而是先躲藏在鄰近岩縫、樹叢，再漸移至周邊次生林環境活動，以清晨及傍晚活動最頻繁。

▲百步蛇幼蛇以卵齒劃破卵殼探出頭來（圖／野聲李昱拍攝提供）

「這是台灣第一次，也是全世界第一次。」蛇類專家、林業保育署署長林華慶表示，這是首度有影片詳實記錄百步蛇在野外產卵、孵化的全記錄，過去他在台北市立動物園任職時間，曾有兩次百步蛇繁殖記錄，但圈養環境難以維持適合蛇卵孵化的溫濕度，必須將卵移置人工孵化箱，也無法觀察到雌蛇護卵行為，這支影片正好補足長期繁殖研究資料的欠缺。

林華慶說，雖然百步蛇是台灣六大毒蛇，毒性凶猛，素有「山神」之稱，但其實台灣蛇類並不會主動攻擊人類，即使在山中狹路相逢，只要不要試圖攻擊、捕捉，安靜離開或等待蛇類離開即可，過去民眾被蛇咬傷，通常是不小心誤踩、誤觸，其實蛇沒有大家想像中可怕，只要當成大自然界的一份子就好。

▲林業署公布全球首支百步蛇繁殖全記錄影片。（圖／記者楊惠琪攝）