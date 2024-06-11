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腳踏車+健行+浮潛　救國團2024暑期大玩屏東

▲屏東縣救國團今年暑假開辦墾丁小琉球地區和蘭嶼地區營隊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣救國團今年暑假開辦墾丁小琉球地區和蘭嶼地區營隊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣救國團於今年暑假起，於墾丁小琉球地區和蘭嶼地區分別辦理「墾丁旭海小琉球自行車輕騎營」及「蘭嶼秘境海島健行探索隊」兩項熱門營隊，即日起至15日前報名優惠折扣200元，揪團4人以上報名同項營隊，優惠折扣400元。

▲屏東縣救國團今年暑假開辦墾丁小琉球地區和蘭嶼地區營隊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

墾丁旭海小琉球自行車輕騎營預計辦理4個梯次，分別為：

第一梯：7/02-7/05
第二梯：7/15-7/18
第三梯：7/28-7/31
第四梯：8/11-8/14

活動包括單車慢活，悠活輕騎恆春半島環線及小琉球環島，完成恆春半島及琉球128K單車征途，同時走訪恆春半島沙岸與岩岸不同的地形景觀，感受濃濃南國風情。地質生態教育，龍鑾潭自然中心候鳥生態、貓鼻頭崩崖地形、琉球鄉石灰岩洞地形及珊瑚礁海岸地形遍佈全島，較著名的如烏鬼洞、美人洞、山豬溝等。浮潛小琉球，探索海龜與海洋生物的奧妙。有別於搭(開)車走馬看花式的遊覽，用自行車的視角與速度，更能深入看見台灣，感受台灣之美。
蘭嶼秘境海島健行探索隊預計辦理4個梯次，分別為：

第一梯：7/02-7/05
第二梯：7/05-7/08
第三梯：7/08-7/11
第四梯：8/06-8/09

活動包括健行方式探索蘭嶼每個角落，並在探訪每座意象岩過程中尋求心靈平靜與成長。夜間生態尋找角鴞和棋盤腳，一場奇幻刺激的冒險旅程，認識台灣特有生物和植物的美好。透過浮潛重回生命之母的懷抱，喚起對海洋生態的尊重。並在達悟族文化引領下，感悟出真我存在的意義。

即日起至6月15日前報名，每樣營隊優惠折扣200元，揪團4人以上報名同項營隊，優惠折扣400元，歡迎查詢屏東縣救國團官網(http://ptntc.cyc.org.tw/)及臉書粉絲團『屏東縣救國團寒暑期營隊專區』，或電話洽詢（08）736-1084。

救國團葛永光主任表示，今年是救國團的「造夢元年」，我們不僅積極要為青年打造自我提升的夢，更進一步要為社會和國家，打造和樂和共好的夢。

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