台南學甲華宗路透天厝火災　住警器奏功無傷亡

▲台南市學甲區新達里華宗路一棟透天厝發生火警，因住警器奏效，人員平安逃生，火勢迅速撲滅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局於11日上午11時2分許獲報，學甲區新達里華宗路一棟透天厝發生火警，第三大隊、北門、學甲、將軍、佳里、鹽水及麻豆分隊合計出動12車27人前往搶救，因住警器發出警報，人員平安逃生，無傷亡發生。

消防人員出勤途中即發現濃煙竄出，抵達現場發現一樓客廳起火猛烈燃燒，造成火煙快速沿梯間裝潢及物品往二樓流竄，二樓窗戶有濃煙竄出，消防人員在確認屋主及家人均已逃出後，立即布2條水線上樓快速撲滅火勢。

屋主表示當時人在一樓後方餐廳，聽聞一樓住警器動作發出高分貝聲響，立即逃離室內，當消防人員在清理現場時，發現現場一樓靠近餐廳處有一只住警器掉落在地上，依舊發出警示聲響。

第三大隊提醒民眾，全國住宅火災起火原因第1名就是電器因素、第2名為炊事不慎，民眾須特別注意電暖器及電熱毯等高功率電器的使用安全，並注意延長線不要過負載，民眾在家炊事或抽菸時，應謹記「火在人在，人離火熄」之防火原則，並勿於床上或沙發抽菸，以避免人不小心睡著了但菸蒂掉落引燃易燃物。此外，於家中使用延長線時，應選用符合安規檢驗、配備有過載保護的產品，並確保其線路勿捆綁，以免產生高溫導致起火燃燒。

消防局李明峯局長呼籲，台南市老舊公寓、透天厝為數眾多，該類建築特性大多未設有消防安全設備來保護住家安全，居住於此類建築物的市民朋友，應自行安裝住警器，家裡的各居室及走道應裝設住警器，藉由火災初期偵測濃煙、高溫，發出警報的功能來爭取應變與逃生的時間，以降低火災傷亡，確保了全家人的平安。