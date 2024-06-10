迷路女求助警「幫打給男友」…她竟是跟騷犯　苦主法師獲賠20萬

▲邱姓女子跟蹤騷擾男法師，還大膽到派出所，要員警幫她打騷擾電話。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者郭玗潔／台南報導

邱姓女子迷戀從事法師職業的男子阿正(化名)，不僅連兩天到他家敲打大門，還跑到派出所佯稱迷路、要打給男友，誆騙員警幫她打騷擾電話，又和計程車司機借電話打給阿正，並坐車到他家盯梢，被阿正的未婚妻看到，還代為墊付車費1245元。全案經台南地院審理，法官認為邱女一直打電話到阿正服務的廟宇和工作場所，已損害他名譽，判邱女要賠20萬元及車費1245元。

判決指出，邱女從去年1月底，就用簡訊、電話、LINE傳訊或致電，要求和阿正見面並示愛，還說阿正也喜歡、勾引她，讓阿正不堪其擾。同年2月10日她又跑到派出所，跟員警說自己迷路需要連繫男友，讓不知情的員警用所內電話撥打給阿正，接通後交給她通話。

邱女又在2月15日清晨6點半，跑到阿正家敲打大門，隔日上午9點多又再度來敲門，還向不知情的計程車司機借電話打給阿正，在他住所附近盯梢、守候，就是為了見他一面，結果被阿正的未婚妻發現，請邱女離開，因見邱女喊沒錢、和司機討價還價，就幫邱女代墊計程車費1245元，而邱女雖當場允諾會還錢，卻一直不還。而後阿正向法院聲請保護令獲准，邱女仍繼續騷擾他，讓阿正忍無可忍，提告對邱女求償120萬，以及代墊的計程車費1245元。

全案審理時，邱女辯稱自己罹患雙相情緒障礙症，案發時躁症發作，曾住院治療，還有幻聽、妄想的症狀，且她目前因病待業中，不僅沒收入還有卡債。

不過法官認為，案發時邱女還能搭計程車，向員警、司機借用電話，且傳給阿正的訊息內容清楚，文句組成也不短，具有一定的邏輯性，可見她對自己行為，仍具有相當的辨識及控制能力。審酌阿正經營水果種植、果乾批發，以及從事法師職業，可知他平常多從事公益活動，卻遭邱女多次騷擾他工作場合和服務的廟宇，讓他有名譽受損的情形，判邱女要賠精神撫慰金20萬元及計程車費1245元。可上訴。