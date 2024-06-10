　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

迷路女求助警「幫打給男友」…她竟是跟騷犯　苦主法師獲賠20萬

手機,訊息,女生,打電話（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲邱姓女子跟蹤騷擾男法師，還大膽到派出所，要員警幫她打騷擾電話。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者郭玗潔／台南報導

邱姓女子迷戀從事法師職業的男子阿正(化名)，不僅連兩天到他家敲打大門，還跑到派出所佯稱迷路、要打給男友，誆騙員警幫她打騷擾電話，又和計程車司機借電話打給阿正，並坐車到他家盯梢，被阿正的未婚妻看到，還代為墊付車費1245元。全案經台南地院審理，法官認為邱女一直打電話到阿正服務的廟宇和工作場所，已損害他名譽，判邱女要賠20萬元及車費1245元。

判決指出，邱女從去年1月底，就用簡訊、電話、LINE傳訊或致電，要求和阿正見面並示愛，還說阿正也喜歡、勾引她，讓阿正不堪其擾。同年2月10日她又跑到派出所，跟員警說自己迷路需要連繫男友，讓不知情的員警用所內電話撥打給阿正，接通後交給她通話。

邱女又在2月15日清晨6點半，跑到阿正家敲打大門，隔日上午9點多又再度來敲門，還向不知情的計程車司機借電話打給阿正，在他住所附近盯梢、守候，就是為了見他一面，結果被阿正的未婚妻發現，請邱女離開，因見邱女喊沒錢、和司機討價還價，就幫邱女代墊計程車費1245元，而邱女雖當場允諾會還錢，卻一直不還。而後阿正向法院聲請保護令獲准，邱女仍繼續騷擾他，讓阿正忍無可忍，提告對邱女求償120萬，以及代墊的計程車費1245元。

全案審理時，邱女辯稱自己罹患雙相情緒障礙症，案發時躁症發作，曾住院治療，還有幻聽、妄想的症狀，且她目前因病待業中，不僅沒收入還有卡債。

不過法官認為，案發時邱女還能搭計程車，向員警、司機借用電話，且傳給阿正的訊息內容清楚，文句組成也不短，具有一定的邏輯性，可見她對自己行為，仍具有相當的辨識及控制能力。審酌阿正經營水果種植、果乾批發，以及從事法師職業，可知他平常多從事公益活動，卻遭邱女多次騷擾他工作場合和服務的廟宇，讓他有名譽受損的情形，判邱女要賠精神撫慰金20萬元及計程車費1245元。可上訴。

ET快訊
台灣18歲男生身高縮水、女生反變高！醫點出問題
快訊／邱丹酒駕！出車禍畫面曝　輪胎爆了
快訊／邱丹國道酒駕！　樂天桃猿將懲處
金鍾國突認遭詐騙　損失高達數10億
台灣是「洗腎」王國！醫曝「5大常見症狀」：小心腎壞了
228公園性侵女子！　他摸到烙賽嚇到停手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／樂天桃猿邱丹酒駕上國道自撞！　站路肩打電話求救畫面曝光

迷路女求助警「幫打給男友」…她竟是跟騷犯　苦主法師獲賠20萬

快訊／樂天桃猿外野手邱丹「國道酒駕自撞」！　依公共危險罪偵辦

29歲女頭暈摔下月台…驚險卡「月台與火車間縫隙」！全身多處擦傷

奪命車禍影片！宜蘭左轉轎車與直行機車相撞　騎士噴飛不治

快訊／高雄仁武油漆工廠火警黑煙衝天　消防出動化學車搶救

德籍男強震前現蹤天祥後失聯　2子太魯閣祈禱、DNA建檔

快訊／端午節不平靜！高雄民宅起火3大1小獲救　母子激動相擁

228公園侵犯落單女！噁男手伸內褲「摸到烙賽」嚇跑　遭判1年

朝天宮龍井端午節限定開放　王家三代護井助取「午時水」

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

張書偉婚禮「甜吻謝京穎24秒」　曝她貼心舉動：這種老婆哪裡找

獨／樂天桃猿邱丹酒駕上國道自撞！　站路肩打電話求救畫面曝光

迷路女求助警「幫打給男友」…她竟是跟騷犯　苦主法師獲賠20萬

快訊／樂天桃猿外野手邱丹「國道酒駕自撞」！　依公共危險罪偵辦

29歲女頭暈摔下月台…驚險卡「月台與火車間縫隙」！全身多處擦傷

奪命車禍影片！宜蘭左轉轎車與直行機車相撞　騎士噴飛不治

快訊／高雄仁武油漆工廠火警黑煙衝天　消防出動化學車搶救

德籍男強震前現蹤天祥後失聯　2子太魯閣祈禱、DNA建檔

快訊／端午節不平靜！高雄民宅起火3大1小獲救　母子激動相擁

228公園侵犯落單女！噁男手伸內褲「摸到烙賽」嚇跑　遭判1年

朝天宮龍井端午節限定開放　王家三代護井助取「午時水」

莊春仁中藥廠涉製偽藥！流向5縣市　衛福部：1周內回收下架

壽山動物園發「粽子」　紅毛猩猩開箱發現「沒包料」不敢相信

獨／樂天桃猿邱丹酒駕上國道自撞！　站路肩打電話求救畫面曝光

翻譯老師合照「邊佑錫麥架」！　畫面曝光...高出1顆頭：第一次看到

歐洲旅遊說走就走　「PTT狂推2地治安好」可自由行：此生必去

連獲奧斯卡！《不丹沒有槍》導演「台灣女婿」獲美榮譽博士

全球最大生技業盛事「北美BIO展」告捷　台灣館完成400場次洽談

雲林首辦國慶焰火　炮陣地拍板確定！站月台就能看

迷路女求助警「幫打給男友」…她竟是跟騷犯　苦主法師獲賠20萬

台灣18歲男生身高縮水、女生反變高！醫點出「常見發育問題」

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

台中私人招待所驚見「超兇女體盛」！醫師喊母湯

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

陸男駕快艇直衝淡水！　海巡全程鎖定逮人

紅衣人聚北市第一凶宅！4宮廟出巡掃蕩兇邪

半套妹技術太好！嫖客爽PO心得狂讚

合婚媽祖冠夫姓！　武玄壇粉專被轟到關閉

台中女闖入大樓　4樓梯間墜落亡

爸失明離家遭剖肚砍死　兒：有超現實感

房客砍死人逃城隍廟自首：我殺房東

228公園侵犯落單女　噁男手伸內褲「摸到烙賽」

快訊／屏東奧迪Q5墜橋　42歲駕駛不治

黃嘉千獲家暴保護令　夏克立5點聲明

上兵迎娶下士出奇招！新郎穿「恐龍裝」出場

19歲男出門買消夜被押走　遭痛毆丟包宿舍送醫不治

更多熱門

相關新聞

上兵迎娶下士出奇招！新郎穿「恐龍裝」出場

上兵迎娶下士出奇招！新郎穿「恐龍裝」出場

台南市永康區東東宴會式場9日晚上一場喜宴中，出現一場少見的恐龍秀，中場時分突有紅、黃、綠等4隻恐龍出現在會場，歡樂地在賓客席中穿插跳躍，也帶動一波高潮，最後在滿席賓客訝異眼光中，新郎從黃色恐龍裝中一躍而出，成功吸睛，並帶給賓客們一場難忘的婚宴。

黃偉哲攜手南應大登場索朗祭歡迎北海道民眾來台南

黃偉哲攜手南應大登場索朗祭歡迎北海道民眾來台南

合婚媽祖冠夫姓！　武玄壇粉專被轟到關閉

合婚媽祖冠夫姓！　武玄壇粉專被轟到關閉

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

女檢座遇詐報案　警未第一時間受理

女檢座遇詐報案　警未第一時間受理

關鍵字：

騷擾法師迷戀台南判決

讀者迴響

熱門新聞

妹子廁所裝百葉窗　鄰居1句話她崩潰「像裸奔了3年」

台中私人招待所驚見「超兇女體盛」！醫師喊母湯

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

陸男駕快艇直衝淡水！　海巡全程鎖定逮人

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

孫鵬首度鬆口道歉！

紅衣人聚北市第一凶宅！4宮廟出巡掃蕩兇邪

1年只有1次！　端午「最強午時水」除霉運招貴人

重大分水嶺！　20張醫療、意外、失能險掰了

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！

《英雄聯盟》選手殺人！求歡不成悶死女

禁慾！　今端午「九毒日之首」7禁忌一次看

更多

最夯影音

更多

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面