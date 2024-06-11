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身障及中高齡員工逾7成　雲林登豐米蘭商旅化身友善共融職場

▲虎尾就業中心與登豐米蘭商務旅店，運用勞動部各項獎勵措施，共同打造多元共融職場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾就業中心與登豐米蘭商務旅店，運用勞動部各項獎勵措施，共同打造多元共融職場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林登豐米蘭商務旅店成立至今5年多，14位員工之中就有4位身心障礙者、6位中高齡勞工，超過七成進用特定待業者的比例，呼應了當紅ESG所重視的共融永續理念；勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心與登豐米蘭商務旅店，運用勞動部各項獎勵措施，共同打造多元共融職場。

「只要他想做，我沒有理由拒絕！」豐米蘭商務旅店管理人甘珈嘉表示，身心障礙者的「弱勢」往往可能是社會跟身障者為自己貼上的標籤，收起包容與同情，努力培養身心障礙員工自我肯定的能力，「做一樣的事、領一樣的錢」，相較於許多身障勞工領低薪的狀況，在旅店上班的身心障礙員工，每月都能領到30K以上和其他員工一樣的薪水。

▲虎尾就業中心與登豐米蘭商務旅店，運用勞動部各項獎勵措施，共同打造多元共融職場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲身心障礙者的「弱勢」往往可能是社會跟身障者為自己貼上的標籤，收起包容與同情，努力培養身心障礙員工自我肯定的能力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

甘珈嘉說，過程中雖也歷經幾位無法適應的身障員工選擇離開，但始終相信「態度決定一切」身在其中更發現，並時時叮嚀員工「我相信你可以，你也要相信你可以」。站在管理的立場，對自己有自信的身心障礙員工，比起其他一般員工更易於管理與溝通，用「開放的態度」給他們自我展現的機會。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心主任廖家偉表示，就業中心致力推動「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助措施」，廣邀轄內企業共同營造多元友善職場，以協助更多弱勢者就業，不僅針對身心障礙者，透過獎助措施的推廣與運用，6位中高齡求職者也順利進到登豐米蘭旅店上班。

另外，為了鼓勵中高齡投入職場、企業開放友善職缺，勞動部也於今年推動「55Plus壯世代就業促進獎勵」，只要年滿55歲以上或年滿45歲以上依法退休者並離開職場3個月以上，經公立就業服務機構推介就業，勞工最高可領取6萬元獎勵金、補助企業職場支持輔導費每年最高30萬元，歡迎中高齡求職者及各企業洽詢各就業中心。

▲虎尾就業中心與登豐米蘭商務旅店，運用勞動部各項獎勵措施，共同打造多元共融職場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲用「開放的態度」給他們自我展現的機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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