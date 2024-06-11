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軍方啟動10天資安警戒專案　8大措施全天候資安即時監控

通次室與民間大學團隊合作　提升國軍資安研發能量

▲通次室與民間大學團隊合作，提升國軍資安研發能量。（資料照／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

國防部參謀本部通信電子資訊參謀次長室11日透過軍方官媒「青年日報」刊登「113年6月份重要活動資安警戒防護專案（上）」，成立國防部「113年6月份重要活動資安警戒防護專案」，執行全天候資安事件即時監控。

為確保國軍資通安全運作，國防部成立「113年6月份重要活動資安警戒防護專案」，於6月11日上午8時至21日24時止，進行全天候資安事件即時監控。

執行期程分成三個階段，第一「防護整備階段」（6月11日至6月14日），各單位針對重點防護措施強化整備作業，重點為各類設備及系統漏洞修補及異常事件追蹤監控。

第二階段「警戒專案階段」（6月15日至6月17日），各單位成立專案應變編組，全時實施監控及執行定時回報作業；第三階段「復原追蹤階段」（6月18日至6月21日），察警戒專案期間是否有網路異常活動案件，並針對異常或已發生之案件進行鑑識、檢討及策進。

在各單位重點防護措施方面，共分為8大項目：首先，密切注意所屬網站是否遭惡意貼文、網頁置換或阻斷式服務攻擊（DDoS），發現異常立即通報並進行網站復原；另請民網網站管理單位依通報111025號要求，完成靜態網頁設置，並先行實施演練。

第二，軍方要求落實作業系統、防毒軟體及應用程式等更新情況，定期檢視更新紀錄，並依國防部「漏洞通報系統」公告漏洞，完成各類設備及系統漏洞修補；第三，清查重要資料，執行重要資料備份，備份資料應有適當的實體及環境保護，並定期測試備份資料，以確保備份資料之可用性。

第四，重要（機敏）機密的資料備份，應使用加密方式來保護；另檢視網路硬碟與共用資料夾之使用者存取權限，避免非必要使用存取；第五，依循「政府組態基準（GCB）」，完成「密碼長度」、「更新期限」等安全性設定。

第六，加強宣導應注意不明電子郵件之來源，避免開啟不明信件附檔或連結，嚴禁於私人電子郵件、即時通訊軟體及應用程式（APP）等網際網路設備環境研討、編輯、處理及儲存公務資料或密級以上資訊，並持續宣導嚴禁「公務家辦」及嚴禁在「網路散播、公開或儲存違反善良風俗之暴力、色情、猥褻、詐欺及詆毀個人或單位名譽等相關文字、圖片、聲音、影像等不當之違反內部管理或軍紀要求」規定。

第七，針對所屬（含活動委外租用之設備）物聯網（IoT）設備（如印表機、警監系統、噪音管制系統、電視（廣告）牆、跑馬燈等）確實清查及檢測，嚴禁直接曝露於網際網路；另應確認設備密碼強度符合安全性規範，定期更換密碼及執行安全性更新。

最後，針對系統（網站）委外之單位，應建立承商全時緊急應變及聯絡機制，發生事件時即時應處；另加強對委外廠商資安管控作為（全面清查帳號及設備安全），避免因廠商防護漏洞產生資安罅隙。

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