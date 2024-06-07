快訊／27歲士兵打賭「泳渡基隆河」慘亡　空軍司令部回應了

▲搜救人員今晨尋獲遺體 。（圖／記者黃彥傑攝）



記者杜冠霖／台北報導

一名在空軍司令部服役的27歲江姓士兵，4日晚間11時許跟表弟說「你敢不敢泳渡基隆河」，隨後跳入水失蹤，經過約58小時搜救後，今（7日）於落水地點約1公里遠的地方找到遺體。對此，空軍司令部回應，針對本屬同仁驟逝深表不捨與遺憾，後續除全力協助家屬處理善後事宜，另賡續強化離營宣教。

4日晚間11時許，江男與在桃園海軍陸戰隊服役的25歲田姓表弟，在大佳河濱公園的河堤邊喝酒聊天，期間喝了幾罐啤酒，江男突然跟表弟說「你敢不敢泳渡基隆河」，當時表弟正滑手機不以為意，後來一抬頭就看到江男在河中間，於是立即報警，轉頭再確認江男位置時人已消失不見。經過多日搜救，今日上午9時5分於大直橋下游600公尺處發現遺體，江男的堂兄弟也在岸邊等待遺體打撈上岸，待移至岸邊後立即上前認屍，初步從外觀特徵以及穿著，初判應該是江男，後續仍待檢警相驗釐清死亡原因。

針對「空軍江姓上兵失蹤」，空軍司令部表示，本屬江姓上兵日前外散期間於大直橋下失蹤，今日上午9點3分接獲警方通知已於河岸邊尋獲江員，無生命跡象，後續將由警方依照報驗程序辦理。

空軍司令部指出，期間感謝警、消、義消等相關單位協助搜尋，針對本屬同仁驟逝深表不捨與遺憾，後續除全力協助家屬處理善後事宜，另賡續強化離營宣教，要求營外安全活動，以防憾事再生。