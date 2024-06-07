快訊／傳士官長被霸凌「砸籃子、扔冰水桶」　國防部：同袍間嬉鬧

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／傳士官長被霸凌「砸籃子、扔冰水桶」　國防部澄清：同袍間嬉鬧

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲陸軍傳出士官長被霸凌。（示意圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（7日）有媒體爆料，陸軍十軍團586旅砲兵營王姓營士官督導長，上個月在會議中以「廢物」2字羞辱同營士官長，甚至動手攻擊；同月29日，同營3連的馮姓上尉連長，竟然還夥同4名官兵將該名士官長丟入裝滿冰水及紅土的橘色垃圾桶。對此，陸軍第十軍團回應，經查，媒體披露情節與事實有相當落差，約詢相關人員後，當事人趙士官長認為係同袍之間的嬉鬧行為；惟慎重起見，將依內部管理相關規定務實檢討。

有媒體爆料，陸軍十軍團一名營士官督導長在上月2日不僅在會議中以「廢物」2字羞辱同營士官長，竟然還持牛奶籃攻擊，導致其左耳紅腫發炎；同月29日，同營3連上尉連長，竟然還夥同4名官兵，將該名士官長丟入裝滿冰水及紅土的橘色垃圾桶。

針對媒體報導「幹部行止失當，士官長遭集體霸凌」乙情，陸軍十軍團強調，本案獲報後立即啟動行政調查程序，並約詢相關人員，惟媒體披露情節與事實有相當落差，籲請外界勿做延伸解釋。

十軍團澄清，兩名士官長因涉及公務意見分歧，營士官督導長在情緒失控下，做出言語、行動上的不當舉措，本部將依調查結果檢討議處。

對於實際狀況，十軍團指出，另查，並無集體霸凌情形，經本部約詢相關人員後，當事人趙士官長亦認為係同袍之間的嬉鬧行為；惟慎重起見，本部將依內部管理相關規定，務實檢討。

十軍團強調，將持續強化幹部領導統御技巧，落實部隊合理內部管教，並提倡正當活動增進袍澤情誼，以維護部隊團結。

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國防部霸凌士官長陸軍管理

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