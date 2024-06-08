黃埔百年校慶憶往　國寶大象「林旺」是出身陸官戰象、伴孫立人訓練

▲孫立人與大象林旺在陸軍官校。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

昔台北市立動物園大象「林旺」，是許多國人的記憶，但鮮少人知道，其實「林旺爺爺」在台灣的第一個家，正是陸軍官校內的「林旺公園」。而今年是黃埔軍校建校一百週年，國防部也特別回顧歷史，最初，林旺本名「阿美」，原是日軍所屬的戰象，後於二戰期間為孫立人將軍所獲，並在民國36年隨孫立人一路輾轉來到臺灣，安置在「第四軍官訓練班」內（現陸軍官校南營區的林旺公園），陪伴孫立人訓練部隊。

據陸官校友譚熊口述回憶，「大象是當時臺灣從所未有的動物，林旺來到官校後，受到孫將軍疼愛，並且成為了最受官校師生兵歡迎的明星，許多官兵一有空檔便會來觀看、餵食」。民國43年，孫立人調任總統府參軍長，便將林旺安排到臺北市圓山動物園照顧，不過當年動物園覺得「阿美」這名字太像女生，因此將牠改名成陽剛威猛的林中之王「林王」，但因記者誤聽，而被報導成「林旺」。

「林旺爺爺」在臺灣的第一個家「第四軍官訓練班」，便是日後黃埔在鳳山復校的根基；當年孫立人將軍選定鳳山為訓練基地，以至39年陸軍官校沿用該地復校，而「第四軍官訓練班」雖僅短暫存在3年，然期間訓練新軍達50萬人次；其中，青年軍201師接受整訓後，更在金門「古寧頭戰役」浴血奮戰，大敗共軍，立下第一功，確保復興基地安全。

對於黃埔復校故事，現年89歲的顧以能，曾任陸軍官校土木系主任，年輕時有感於國共對抗局勢緊張，毅然決定投筆從戎，進入官校28期就讀，隨後投入黃埔教育的薪傳工作，並在退休時慷慨捐出退休金予校友基金會，作為土木系績優學生獎學金。

顧以能口述回憶，「復校初期時校園仍是一片荒蕪，且教學設備的簡陋，然43年官校改行四年新制教育，為滿足改制後，教育時間增長，以及每年招考新生名額遞增的住用需求，乃採逐年計畫措施，將原有營房，分批改為學生宿舍及教室；此外，學校亦為增進學生課外進修的良好風氣，遂於44年由先期校友發起捐款，於大操場南緣興建圖書館一棟等。」

國防部表示，走過百年歲月，官校在數代黃埔人的經營下，扎根於基層學術和軍事教育，持續為國培育無數優秀軍官幹部，成為保家衛國的核心；而這些「小故事」就如同大時代下的縮影，描述了「黃埔人」在艱難歲月中為國家生存發展所作出的犧牲與奮鬥，更象徵著陸軍官校在鳳山，黃埔精神永傳揚。

▼「林旺」在臺灣的第一個家，現為陸軍官校南營區「林旺公園」。（圖／國防部提供）



▼鳳山復校時期，早年學生宿舍。（圖／國防部提供）

