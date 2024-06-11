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呱吉第二！「爭議型網紅」翻轉當選歐洲議員　曾拍片搭新幹線逃票

▲▼賽普勒斯網紅Fidias當選歐洲議會議員。（圖／路透）

▲賽普勒斯網紅Fidias當選歐洲議會議員。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

歐洲議會選舉結果於本月9日出爐，其中賽普勒斯24歲網紅Fidias Panayiotou以無黨籍身分參選，不過最後竟然以「第3高票」當選，重現台灣YouTuber「呱吉」以網紅之姿進軍政壇的奇蹟。他曾經拍攝搭乘日本新幹線逃票、擁抱100位名人、躺棺材一周等極具爭議的影片。

根據英媒《每日郵報》，來自歐洲地中海島國賽普勒斯的Fidias，目前YouTube頻道擁有超過260萬名粉絲訂閱，自嘲是「專業惡搞人士」。儘管在政治這條道路上，完全就是毫無經驗的素人，但是他卻意外在選舉中激發起年輕族群的投票率，在選舉中以19.4%的得票率排行第3名，與另外5人一起當選歐洲議會議員。

目前Fidias正以歐洲議會議員的身分，前往比利時首都布魯塞爾。

▲▼賽普勒斯網紅Fidias當選歐洲議會議員。（圖／路透）

▲Fidias也對選舉結果相當驚訝。（圖／路透）

報導指出，Fidias今年1月宣布參選歐洲議會議員，然而他卻在電視節目上坦承，過去他從未參與投票，且對歐盟運作模式和政治一竅不通。4月，他正式遞件、完成參選必要程序。然而，在短短兩個月內，Fidias透過社群媒體的加持，在競選活動表現得異常出色，激起年輕族群的投票率，民意支持度排行第3名。

就連Fidias本人都形容，他已經實現「奇蹟」，坦承自己也對選舉結果相當驚訝，無法置信自己能取得如此高的支持度。

他在社群媒體X上發布影片，告訴媒體《CyBC》，「各黨應該將選舉結果視為警訊，他們必須達成現代化、傾聽人民的聲音。這可能是第一次有人能夠在缺乏任何政黨的支持下，以獨立候選人的身分成功當選。社群媒體是我唯一的武器。」

賽普勒斯當地媒體Philenews分析，Fidias的崛起敲響了老牌政黨的警鐘，朝向「改變政治版圖」的目標邁出重要一步，因為傳統政黨與選民生活脫節，且無法了解社群媒體的影響力，「這位年輕的YouTuber充分利用社群媒體，以非政治言論、沒有政治立場的言論成功帶來劇變，即便他深知自己對歐盟一無所知。」

據悉，Fidias過去拍攝影片時涉及多項爭議事件，包括在印度班加羅爾搭乘地鐵時逃票、在日本搭乘新幹線與公車時逃票、冒充高級飯店客人免費吃霸王餐、在英國逃票、擁抱特斯拉執行長馬斯克在內等100位名人。

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