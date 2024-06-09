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蔡阿嘎鬧翻蘿拉！粉絲「點名1網紅」拆夥最可惜　嘆：真的超有料

▲▼蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蘿拉涉非法行為，與蔡阿嘎鬧翻10年情。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

網搜小組／劉維榛報導

蔡阿嘎大動作開除蘿拉，猶如家人關係變成對簿公堂，讓各界不勝唏噓。一名網友想起其他網紅拆夥的狀況，點名「狠愛演」、「Toyz、周周」與「Hook、酷」等，引發全場網友熱議，「覺得最可惜的就是狠愛演，他們的組合真的超有料」、「木曜4超玩」、「沒人提到頑GAME」。

一名女網友在Dcard表示，看到蔡阿嘎與蘿拉鬧翻開除，讓她訝異驚喊「也太感慨了吧，元老級員工耶，雖然不是當事人還是會覺得很惋惜。」

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對此，原PO聯想到其他網紅拆夥的遺憾，先是點名「狠愛演」。她難過直言，「感覺沒有機會再看到他們合體了，但感覺每個人目前發展也都不差吧？只能回憶了QQ。」

接著還有「Toyz、周周」，原PO認為這兩人算是鬧翻的例子；「Hook、酷」部分，原PO看這2位網紅影片頗有趣又能鬧出火花，但嚴格起來不算拆夥，「比較像理念不合的朋友所以不一起玩。」最後還有大家熟悉的「這群人」影片停更、「賤葆&三妹」等。

底下網友也回應，「張家兄弟早餐吃到飽，親兄弟變陌生人」、「沒人提到頑GAME」、「這群人沒有鬧翻拆夥也沒有解散，只是頻道停更，到底要講幾次，這群人粉絲團都還是有在持續轉發成員的貼文限時」、「還有江老師跟Eric」、「覺得最可惜的就是狠愛演，他們的組合真的超有料」、「木曜4超玩」、「波特王翰雷翔，沒在關注所以也沒覺得可惜，只是講到拆夥第一個想到」、「比比內內也很可惜QQ」。最後還有人直言，「拆夥拆一拆，順便賺一波流量，怎麼想都贏」。

▼狠愛演受到許多粉絲愛戴，卻在2020年宣布停更，各自發展。（圖／翻攝狠愛演IG）

▲狠愛演受到許多粉絲愛戴，卻在2020年宣布停更，各自發展。（圖／翻攝狠愛演IG）

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