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遭蔡阿嘎開除！蘿拉精品包塞滿家「總價150萬↑」　床下30個愛馬仕

▲蔡阿嘎開除資深員工蘿拉。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎開除資深員工蘿拉。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

網紅蔡阿嘎開除元老級員工蘿拉，並提及對方有不法行為，猶如家人關係變成對簿公堂，讓各界不勝唏噓，有網友表示，看到很多人討論蘿拉的精品包，整理出蘿拉目前擁有的包款，共有15顆精品包，粗估總價值超過150萬元，還不包含飾品配件，震驚直呼「貧窮限制我的想像」。

有網友在Dcard發文，「蔡阿嘎的資深員工蘿拉，究竟擁有多少精品包？」平常很少看蔡阿嘎的影片，只知道蘿拉是元老級員工，看到大家討論蘿拉的精品包，於是將包包照片截圖，丟到ChatGPT，整理出了蘿拉目前擁有的包款型號，並算出總額，「圖主要都是從開箱蘿拉的家那部影片找來的，應該是唯一一部還沒被蔡阿嘎撤掉的影片」。

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總共有15款包包，Hermès的包包就有5個，Dior的包包也是5個，LV則有2個，Gucci、Cartier、Chanel則是各1個，粗估總價高達150萬元，原PO表示，「實際的金額可能更高或更低，但基本上100萬跑不掉」。

原PO表示，這還只是精品包而已，不包含飾品、配件，「還有床底下約莫30盒的高級精品，再算下去真的會太多，如果加上精品包的那150萬，應該快要可以付房子的頭期款了吧」。原PO也笑喊，自己是鋼鐵直男，不懂精品包，「所以如果有打錯的可以糾正我，或者是去罵一下ChatGPT」。

貼文曝光，掀起網友討論，「多是多，但好看的沒幾顆」、「包上的絲巾吊飾小馬價格要另計」、「運氣明明很好跟對老闆，卻要把自己前途搞爛」、「老實說不婚不生，以大網紅經紀人工作十年，花個一百多萬買包也沒什麼」、「氣質真的搭配不起來」、「再次證明，再貴的包也無法改變人的氣質」、「只會覺得奢侈品真的救不了一個人的氣質」、「讓我比較訝異的是，ChatGPT連這個都可以做到」。

▲▼蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

▲蔡阿嘎開除老員工蘿拉。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

據了解，蔡阿嘎2023年間曾拍攝一支開箱影片介紹蘿拉的家，驚呼蘿拉家裡到處都是精品，包含寶格麗手環（1萬多元）、愛馬仕手環（3萬多元）等等，進入屋內之後還有LV行李箱（11萬元）、愛馬仕旅行袋（22萬元）等精品，床底下甚至有滿滿好幾百萬的愛馬仕包包，連一顆蠟燭都要價3000元。

當時蔡阿嘎忍不住驚呼，「妳這裡是名牌的倉庫是不是啦！」並形容蘿拉根本是把買房的頭期款變成包包，而且桌上擺滿的精品包幾乎都像全新的、沒有使用過一樣。蘿拉則回答，「生財器具，談生意要用」。

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