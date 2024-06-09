「蔡阿嘎過氣怎還有人看」？她下場大翻車！全場炸鍋：孩也跟著看

▲蔡阿嘎開除蘿拉。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



網搜小組／劉維榛報導

網紅蔡阿嘎痛指10年老員工蘿拉有不法行為，成了大街小巷討論的話題，但至今真相成謎！一名網友認為，「一直以為蔡阿嘎已經過氣欸」，質疑利用開除舉止來吸流量「真的很會」。該文曝光後，全場逆風開噴，「這麼多頻道都破百萬訂閱，還真沒多少人辦得到」、「以為大家會挺自己，結果翻車囉！」

一名女網友在Dcard表示，看到蔡阿嘎突然斬除愛將蘿拉，引發各界狂追真相，讓原PO感到驚訝「我一直以為蔡阿嘎已經過氣欸！之前一直利用小孩蹭流量，到處都是他小孩被黑一波，然後現在再利用開除助理拉一波流量，真的很會！」

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事實上，蔡阿嘎發出「蘿拉（林沛蓁）有不法行為」的聲明後，他陸續更新PO文，暗喻意味濃厚，像是「三千萬的同學」、「回台灣腳踏實地賺錢錢」、「人要心存善念就會有好事發生」，以及「這樣算是長大了吧？流量擺在眼前但莫徒務近功，不躁進不作為，因為有需要保護的人事物，所以要繼續好好工作、好好生活」等。

文章曝光後，全場反認為，「他還沒過氣，因為妳還是被他吸引到了，還要因為開除員工這件事出來特地為他發一篇文」、「過氣的點在哪？不是妳不喜歡就覺得人家過氣欸」、「還好吧，他只是跟大家講蘿拉不是他們員工了這樣而已，避免前員工個人行為影響到他們整個團隊」、「以為大家會挺自己，結果翻車囉」、「這麼多頻道都破百萬訂閱，還真沒多少人辦得到」、「蘿拉是他團隊的經紀人、窗口，而且10幾年都是對外第一人，發文也只不過是告知，此人已不是團隊的人，沒什麼蹭流量吧，又沒拍影片賺流量，要黑也找個說得過去的點黑吧」。

有粉絲直言，「頻道內容很多元，不喜歡小孩也可以看他靠北學餐、撿便宜大師、收納打掃那些的，尤其學餐這個主題蠻少人在拍的，團隊的頻道也蠻有趣的，我自己甚至聽Podcast的次數勝過看影片，人家能走這麼久一定有道理」、「主題滿多元的，剛好一些我會想看，24小時日本翹班系列、學餐也算有趣、員工旅遊也有趣、二伯遊樂園跟小孩去露營，我家小孩也會跟著看」。

也有人分析，「蔡阿嘎身為YT長青樹能夠一直走到現在，光是維持固定出片、創辦社福協會，真的是不得不承認他的能力，也許他有讓人看不順眼的地方，畢竟也沒有人能夠做到所有人都喜歡，他去年也才做錯過被罵爆過，但憑良心說現在風向一面倒就知道，妳可能是待在同溫層，我是覺得可以試試看用不一樣的角度觀察他，畢竟人都有不同面向也許妳也能發現不同的他」。