交人生第一任女友！他「唯一1次」滾床單崩潰了：確認得皰疹

▲示意圖，非本文當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

脫離母胎單身，沒想到卻是一場惡夢。一名男網友表示，去年終於交到人生第一個女友，兩人也發生親密關係，幾個月後他的生殖器卻開始長水泡、癢又痛，看了醫生確認是好不了的皰疹，「一年內我至少復發10幾次。」原PO氣女方惡意隱藏病情，超想提吿或採取法律行動，「好了沒過多久又復發，我真快瘋了！」

原PO在Dcard發文「生殖器皰疹 無法根治 人生崩塌」，去年時終於交到人生中第一個女朋友，還從處男畢業，可那「唯一一次性愛」卻毀了他的人生，「（前）女友隱瞞自己有皰疹的病情，跟我做愛。」幾個月後，他的生殖器開始長水泡、會癢會痛，去看醫生，確認得了皰疹，「醫生也說永久不會好，會一直復發。」

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之後一年內，他至少復發10幾次，也不敢跟現任女友做愛，直呼好想死。原PO按捺不住怒意，「像我前女友這種惡意隱藏病情的人，我可以提吿、或是採取法律行動嗎？」也求助過來人要怎麼控制病情，「好了沒過多久又復發，我真快瘋了。」

貼文引發討論，「看到這些文章覺得，越來越排斥約砲男女= = （劈腿之類的更差勁」、「還有辦法繼續交往下去嗎…人與人之間的信任都沒有了」、「我也得到唇皰疹跟生殖器皰疹…快一年了，真的是蠻影響生活品質的」、「自身免疫力要提高，盡力避免過度熬夜跟太累，壓力大也會影響」、「皰疹在免疫力低下的時候才會復發，記得吃飽睡好多運動。」

日前，泌尿科醫師施冠偉分享，疱疹病毒感染痊癒後，還是會潛藏在神經裡，若免疫力低下很有可能會再復發，先篩檢確認是不是第二型，治療部分有藥膏、口服、靜脈注射抗病毒藥，只要增強自身免疫力以及定期服藥，都會降低復發頻率。