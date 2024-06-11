日商試做1天！妹子反感嚇退「不想做了」　一票共鳴：規定好多

▲妹子才試做一天就想放棄了。（示意圖／Pakutaso）

記者鄺郁庭／綜合報導

有妹子日前到某間日本零售商工作，才試做一天就想打退堂鼓，「日商公司規定真的好多，一整個好麻煩好反感。」貼文引發討論，有過來人也直呼，「真的毛一堆！規定進到辦公室還要跟同事打招呼。」不過也有人表示，「看行業，我們公司就沒有那些奇怪的規定」、「我算在科技業某日商工作，但沒要求這麽多。」

一位女網友在Dcard工作板請益，在某間日本零售商試做一天就不想做了，原因是她覺得日商公司的規定真的好多，整個好麻煩、令她反感，「我是不是應該直接跟店長說我要辭職？但我應該怎麼說，我真的想了好久。」

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話題一出，瞬間爆過來人共鳴，「我之前在日商每個禮拜還要寫心得，然後每個月還要寫卡片感謝主管」、「18歲那年淺待過日商某藥妝店，大概一個月，超級拘束，還得鞠躬哈腰，商品賣完道歉、沒有賣此商品道歉、客人抱怨袋子要錢也請道歉。」

不過，也有網友表示，「感覺現在規定變好多，我以前打工的時候（約10年前了）沒有要喊什麼口號，在賣場聊天也沒差，算是偏快樂的打工經驗，還曾經離職過後再回鍋去別家店做」、「我在大學的時候工讀過，蠻好玩的，後來都變了。」

還有人指出，「感覺跟日商關係不大，底層服務業本來就規定一堆」、「不是日商的鳥毛規定不好，而是台灣開那個死人薪水沒辦法讓我心甘情願的遵守那些鳥規定」、「幸好我在日商半導體公司，福利滿滿不裁員」、「在日本的日商工作的我（工程師），其實真的是看行業，我們公司就沒有那些奇怪的規定。」