聽到敲門聲…大媽打開瞬間嚇死　「眼鏡蛇」立著身子盯她

▲門口有人敲門，打開竟然是一條眼鏡蛇。（圖／翻攝自杭州日報）

記者鄭思楠／綜合報導

前段時間，氣溫節節攀升，在冷氣房裡避暑的可能不只人類，還有偷偷從野外潛入的蛇。5月26日，杭州富陽場口鎮下圖山村一民宅來了一個「不速之客」。當時，66歲的何大媽正開著冷氣在家中看電視，突然聽到門口傳來聲音，她以為是哪個鄰居，起身開門瞬間嚇傻了，門口竟有一條正立著身子，吐著信子的蛇。

據《杭州日報》報導，何大媽趕緊退到一旁報警求助。接警後，警員立即帶隊前往現場，警員發現這是一條不到1米的眼鏡蛇，牠正蜷縮在牆角感受著地板的清涼。

由於沒有專業的捕蛇工具，警員迅速聯動消防進行處置，場口消防救援站消防員很快到達現場，用專業的捕蛇器精準鉗住蛇身，將牠裝進蛇皮袋。

無獨有偶，就在同一天浙江溫州永嘉縣消防在短短1個半小時內，便抓到5條眼鏡蛇。

消防救援人員說，5月26日下午1點多，他們接到三江街道北嶴村一名女村民的求助，她在家中沙發上午休時看到旁邊突然出現一條眼鏡蛇。被嚇到的女村民連忙跑出家門，把門關緊後向消防求助。消防救援人員趕到後，先搬開沙發發現了藏在底下的眼鏡蛇，再用捕蛇鉗將其抓獲。

永嘉縣消防救援大隊工作人員說，這個月以來，他們已經處置20多起與蛇有關的求助警情，其中有不少還是眼鏡蛇入戶。

為何近期會頻繁出現眼鏡蛇入戶？溫州市蛇類研究所所長陳俊標說，三月三（農曆）蛇出山，每年的4、5月份本來就是蛇類開始活躍的時候，「前些日子都是雨水天氣，5月26日天放晴，包括眼鏡蛇在內的很多毒蛇也出來曬太陽了。」他表示，本月以來，溫州市蛇類研究所已經收治20多例被毒蛇咬傷的患者，其中有一半是被眼鏡蛇咬傷的。