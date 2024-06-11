教室30度「寶寶們狂冒汗」　老師爆托嬰黑幕！她怒：這樣會出事

▲原PO爆托嬰超收黑幕。（示意圖／非新聞當事人／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這樣會出事...覺得那些小孩好可憐，家長真的知道嗎？」一名網友透露，友人是某私托的老師，爆料園方超收之外，寶寶都處在小空間裡且無法吹冷氣，「常常高達30度濕度還60%以上...小孩都滿頭大汗」，連大人都熱到受不了了，但因為缺人也無法離職，讓原PO相當心疼「政府真的有在查嗎？」

一名網友在Dcard上揭露，朋友在一間私托育機構工作，「說他們那邊超收小孩，超收的小孩還沒有在同一個教室上課」，且教室環境狹小，大約只有套房大小。友人還爆料指出，師生比1:6，重點沒有監視器，一旦發生問題，「這樣真的有事情是算誰的？有理說不清。」

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友人直呼被壓榨，有時候太忙或是教室只剩她1個人顧所有孩子，因此根本沒時間上廁所，老師們中午幾乎無法休息，超時也沒有加班費。

友人也提到，教室沒有開冷氣，室內溫度常常高達30度、濕度超過60%，導致寶寶們滿頭大汗。聞言，原PO感到心疼回應，連自己的寶寶吹冷氣都會流汗，何況是托嬰的寶寶們，「寶寶汗腺發育還沒很成熟，這樣會出事...覺得那些小孩好可憐，家長真的知道嗎？」

原PO直言，這家私托收費並不便宜，如今連朋友都熱到崩潰了，聊天過程中能感受到對方的憔悴與心累，儘管認真勸離職，但友人回應「我們班也缺人走不了！」對此，原PO求問，「聽一聽很多地方才發現私托很會超收問題，政府真的有在查嗎？」

底下網友熱議，「托嬰還是要找準公共比較好」、「保母也蠻黑暗」、「政府哪有人力查，沒人沒錢」、「托嬰現在政府規定要全面監視器了不是嗎」、「我如果有小孩首選公幼，品質真的比較穩定」、「之前我朋友也是在幼稚園做行政，裡面也是超收，上面有人來視察就會叫我朋友把超收的小朋友帶去公園玩」、「查也沒用，聽說查之前都會通知園所」。

但有人質疑「1.超收沒辦法保保險 家長馬上就發現；2.超收沒辦法申請準公共補助 家長又會發現，所以到底為什麼可以超收但不會被發現？」原PO回應，「有些家長不介意，而且也很多外國小孩本來就沒補助，之前是私托，好像這一兩年才變準公托」。