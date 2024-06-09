獨／老師拍片反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

記者楊惠琪／台北報導

正值畢業季，新北市立中和高中近30名高三老師，為了給畢業生驚喜，不惜放下身段，模仿人氣Youtuber團體「這群人」影片，反串學生角色拍攝祝福影片，演出各種校園趣事，日前在畢業典禮首播，讓畢業生嗨翻，直呼：「老師好會演」。連校長劉淑芬也說：「下次記得找我軋一腳。」

一支名為「中和人」的影片，近日在社群平台流傳，這是中和高中老師拍給畢業生的另類祝福影片。老師們在影片中反串學生，詮釋「高中生各種請假的理由」，像是要考駕照、上次考駕照沒過，還有生理期又來了，甚至還有家裡鮮乳快過期了，「媽媽叫我回去喝掉」，內容笑料十足。



▲中和高中老師在影片反串學生，詮釋高中生各種請假的理由。（圖／中和高中提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中還演出上課時的各種荒謬場景，學生在教室內打羽球、玩撲克牌、上髮捲、忙補妝，還有學生高舉衛生紙表示「想上廁所」，而在上廁所途中還會帶著水壺裝水；上課滑手機更是經典喬段，學生會利用飲料瓶、行事曆當掩護，就算被老師沒收，也會有「備機」。





▲▼中和高中老師反串學生，拍攝高中生課堂的混亂場景。（圖／中和高中提供）



參與策劃的美術老師吳嘉珮接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，劇本是所有老師共同創作，都是真實案例，也是高中生的日常。她笑說，這次老師們總算可以透過反串學生，藉機開酸一下學生們的調皮行徑。但回歸拍攝初衷，還是想給畢業生一個難忘的祝福影片。

主要發起人、高三國文老師林珈沂受訪時說，每一年畢籌會學生都會請師長錄下給學生祝福的話，但感覺單調有點悶，因而提出拍片構想，沒想到老師們熱烈響應，有近30名中和高中高三導師和科任老師聯手，趕在畢業典禮前，在校園內秘密策劃、拍攝給畢業生的祝福影片。

▲▼中和高中老師反串學生，拍攝畢業祝福影片。（圖／中和高中提供）