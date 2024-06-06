冷氣師傅嫌熱「脫光光工作」！全裸被監視器拍下　女屋主看傻

▲新北一名女子分享，家中因為冷氣故障，家人找師傅來維修，沒想到師傅竟全裸工作。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

隨著天氣變炎熱，不少人會找師傅來家中安裝、清洗冷氣。不過，新北一名女子日前找了冷氣師傅來家中維修，沒想到師傅進門後，竟把全身衣物脫光、裸體修冷氣，離奇的事件在網路上引發討論。

這名女子原先在Threads抱怨，他們家位在新北某區，日前因為家中冷氣故障，家人透過親戚介紹，找了冷氣師傅來家中維修。豈料師傅進門以後，以「家裡太熱」為由，將全身衣物脫光光，才開始維修冷氣，就連內褲都沒穿，讓女子的家人全都看傻眼。

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女子提到，他們家全是女性、沒有男性，第一天師傅做出這樣的舉動時，就已經出言提醒，但師傅第二天維修時，只有自備一張用奇異筆畫的紙內褲，並且僅僅遮住前方性器官，屁股沒有貼，雖然她人在日本，但聽見母親告知的消息，也瞬間被嚇壞，查看家中的監視器畫面，也目睹了全裸的一幕，讓她十分傻眼。

離奇的事件在網路上不斷被轉傳，畫面被PO到臉書社團「爆廢1公社」上，不少網友傻眼直言，「有這種事？阿沒叫鄰居出來看喔」、「這是另外的水電工嗎」、「這時只要拿出媽媽剪布的大剪刀，正常沒幾個男人不把褲子穿回去。」