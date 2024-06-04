　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

法籍舞蹈師「1對1」授課變淫狼！1天性侵2女學生...被收押今起訴

▲▼跳舞、舞蹈、舞蹈練習、芭蕾。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲法籍舞蹈老師專收1對1課程，涉嫌趁四下無人之際，關掉教室燈光性侵女學生。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

法國籍舞蹈老師布萊斯來台1年，開私人教室接受預約授課，卻趁著女學生練習熱身之際，突然關掉電燈，從後方襲擊，2名女學生在同一天受害，卻都隱忍不敢提告，直到輾轉聽說彼此遭遇後，才向警局報案，台北地檢署檢察官偵查後，將布萊斯聲押獲准，並在4日依強制性交等罪起訴。

據了解，布萊斯是在2023年透過經紀公司邀請，來台參與1場工作坊的表演講座，原本的短期訪台行程，因為深受學生歡迎，布萊斯索性在台北租了間舞蹈教室，採預約制，與學生1對1個別授課，排定的教學時間不會有房東或其他師生打擾。

布萊斯在台變得小有名氣，預約學生逐漸增加，竟因此起了邪念，2024年間，趁女學生到教室對著鏡子練習熱身時，突然關掉教室的燈光，讓女學生在毫無防備的情況下，遭布萊斯從後方熊抱性侵，首名受害女學生嚇得離開教室後，接著上課的第2名女學生也遭到毒手。

2名被害人不敢相信自己的遭遇，一開始忍著沒說，但是向認識布萊斯的經紀人與公司探聽，才赫然發現被布萊斯性侵的不只有自己，而且竟然都在同一天，案經台北市警信義分局受理後，報請檢察官指揮偵辦，將這名法籍舞蹈老師收押並提起公訴。

ET快訊
快訊／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」　球團：私領域自行處理
黃仁勳笑談投資選址「近夜市」　自爆不染髮2原因
LIVE／基隆山崩1人腹出血急救！親友稱孫安佐沒被下蠱　東海
可以色色了！　社群平台X正式開放「上傳成人內容」
同框台灣首富！黃仁勳喊「廣達是我最好夥伴」　林百里超感動
快訊／賴清德感謝黃仁勳、台積電　宣示將投入建置超級電腦
阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」！心死揭共創真相
劉德音退休贈言　「多買台積電股票、股價還沒那麼高」
替宅宅平反！長髮哥肉搏3刀男：欣梅爾一定會這麼做

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嫌菜兵上哨散慢「嗆挖雙眼睛」還推他　陸軍下士判刑7月

15F大樓前冷氣支架恐怖墜落！狠砸轎車引擎蓋　女騎士當場嚇傻

基隆恐怖山崩1傷者腹部出血　緊急手術轉加護病房觀察

屏東壯男路口跳不停「對空氣狂揮拳」路人傻眼　警：未違規

已婚副教授猛追女教授　帶媽媽討論婚事...她慘被騙還挨告

砂石車沿路「卸貨」1公里！台64線如土石流災區　花6hrs才清完

批郭璽「軍火掮客、低賤」　北市議員張斯綱不起訴原因曝

3秒奪菜刀、9敲搶水果刀！他秒懂長髮男眼神　空手道技巧派上場

疑黑幫尋仇！新竹某酒店半夜傳鬥毆「男襯衫全是血」　驚悚畫面曝

館長爆網紅「艾瑪」性騷男教練挨告　民事敗訴刑事無罪確定

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

嫌菜兵上哨散慢「嗆挖雙眼睛」還推他　陸軍下士判刑7月

15F大樓前冷氣支架恐怖墜落！狠砸轎車引擎蓋　女騎士當場嚇傻

基隆恐怖山崩1傷者腹部出血　緊急手術轉加護病房觀察

屏東壯男路口跳不停「對空氣狂揮拳」路人傻眼　警：未違規

已婚副教授猛追女教授　帶媽媽討論婚事...她慘被騙還挨告

砂石車沿路「卸貨」1公里！台64線如土石流災區　花6hrs才清完

批郭璽「軍火掮客、低賤」　北市議員張斯綱不起訴原因曝

3秒奪菜刀、9敲搶水果刀！他秒懂長髮男眼神　空手道技巧派上場

疑黑幫尋仇！新竹某酒店半夜傳鬥毆「男襯衫全是血」　驚悚畫面曝

館長爆網紅「艾瑪」性騷男教練挨告　民事敗訴刑事無罪確定

綠委曝花東建設三案6前提　無專業交通評估「就是窒礙難行」

努力近10年「再生醫療法」三讀　邱議瑩感謝：將嘉惠更多病人

老酒瓶裝「台獨」雜酒　「中華民國」是老酒還老酒瓶？

嘉藥越南生　與西港長輩包粽過端午佳節

重申對花東3法態度　黃國昌「恪守財政紀律」：不贊成用特別預算

陸晶片巨頭紫光展鋭獲逾180億元融資　有望加速IPO

「兒童魔鬼訓練」惹議　陸教官拎孩子衣服壓水裡稱：克服心理障礙

基隆C級穩定邊坡卻走山　李孟諺：1個月內盤點診斷鐵公路類似邊坡

快訊／高國豪私領域將自行處理　攻城獅：不會發表意見

TWG紅茶之王「初摘大吉嶺」限量上市　一嚐喜馬拉雅高原溫柔之味

社會熱門新聞

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

身體不適請假回租屋處…39歲女警「送醫不治」！

晴空匯2消殉職　5次求救音檔外流

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

駕駛血染上衣驚悚急喊：我前面還有車

即／蘇花崇德隧道北端坍方　雙向交通阻斷

晴空匯「5次求救音檔」曝！楊玲宜嗆：我就是洩密者

即／新北淡水28歲騎士自摔　遭卡車輾頭慘死

雨傘哥與長髮男「握手和好」　自嘲：我準度不佳

護花使者變撿屍狼　性侵女同伴賠80萬換緩刑

端午連假前一夜！彰化花壇6/7送肉粽　路線超保密

富商被「桃園酒店妹」下蠱貼邪咒　染怪病險喪命

彰化離奇自撞！21歲駕駛送醫

星城Online「變金礦」　3兄弟11天海撈1843萬

更多熱門

相關新聞

見女大生驚為天人！他尾隨到宿舍猛敲門下場曝

見女大生驚為天人！他尾隨到宿舍猛敲門下場曝

嚇壞！新北市某大學傳出1名大二女學生遭陌生男子跟蹤至宿舍，男子見她進房後，竟開始狂敲房門大喊，女生嚇壞向校方通報，隨後赴警局提告。施姓男子落網後稱「想認識女大生」警詢後被依法送辦。法院依侵入住宅罪處拘役30日，可易科罰金3萬。施男認與大學已和解，原審判太重提上訴。士林地院駁回上訴，緩刑3年，法治教育課程5場次。

星城Online「變金礦」　3兄弟11天海撈1843萬

星城Online「變金礦」　3兄弟11天海撈1843萬

全國正副議長聲援周典論　綠委：政治力干涉司法

全國正副議長聲援周典論　綠委：政治力干涉司法

揪11歲女童4度開房　渣男害她懷孕墮胎下場慘了

揪11歲女童4度開房　渣男害她懷孕墮胎下場慘了

上課偷摸私密處　男師教室猥褻8名小學生

上課偷摸私密處　男師教室猥褻8名小學生

關鍵字：

舞蹈教室老師法國籍強制性交妨害性自主起訴

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

即／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明

身體不適請假回租屋處…39歲女警「送醫不治」！

上市公司員工年薪榜　台積電只排第24名

今雨區擴大　明「全台下3天」

黃仁勳：輝達將在台灣招募1000名工程師

超強、Soya「短髮小三」爆是搶男友慣犯

2年沒愛愛！女友監視器驚見「心碎1幕」快哭了

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面