法籍舞蹈師「1對1」授課變淫狼！1天性侵2女學生...被收押今起訴

▲法籍舞蹈老師專收1對1課程，涉嫌趁四下無人之際，關掉教室燈光性侵女學生。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

法國籍舞蹈老師布萊斯來台1年，開私人教室接受預約授課，卻趁著女學生練習熱身之際，突然關掉電燈，從後方襲擊，2名女學生在同一天受害，卻都隱忍不敢提告，直到輾轉聽說彼此遭遇後，才向警局報案，台北地檢署檢察官偵查後，將布萊斯聲押獲准，並在4日依強制性交等罪起訴。

據了解，布萊斯是在2023年透過經紀公司邀請，來台參與1場工作坊的表演講座，原本的短期訪台行程，因為深受學生歡迎，布萊斯索性在台北租了間舞蹈教室，採預約制，與學生1對1個別授課，排定的教學時間不會有房東或其他師生打擾。

布萊斯在台變得小有名氣，預約學生逐漸增加，竟因此起了邪念，2024年間，趁女學生到教室對著鏡子練習熱身時，突然關掉教室的燈光，讓女學生在毫無防備的情況下，遭布萊斯從後方熊抱性侵，首名受害女學生嚇得離開教室後，接著上課的第2名女學生也遭到毒手。

2名被害人不敢相信自己的遭遇，一開始忍著沒說，但是向認識布萊斯的經紀人與公司探聽，才赫然發現被布萊斯性侵的不只有自己，而且竟然都在同一天，案經台北市警信義分局受理後，報請檢察官指揮偵辦，將這名法籍舞蹈老師收押並提起公訴。