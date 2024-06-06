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社會 社會焦點 保障人權

嘉義某國小代課師霸凌學生！竟扯出校長也霸凌老師　縣府回應了

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義某國小陳姓女代課老師霸凌學生，不僅經常以上課不認真、成績不佳為由，對女學生體罰，還要學生罰跪，並拿熱熔膠條毆打手及巴頭、賞巴掌，甚至是出言辱罵，時間長達半年以上，導致女學生精神受到極大創傷，只能求助身心科。家長直到5月才得知此事，憤而向劉姓校長舉報，沒想到竟又扯出校長霸凌老師案件。對此，縣府教育處則表示，目前該校事件已二案併案處理中。

▲▼霸凌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲嘉義某國小爆發老師霸凌學生案件。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

受害女學生的家長出面指控，稱女兒因出生時眼睛部位就有血管瘤，可能會影響到視力以及上課專注度，她也曾清楚向校方表明，她只希望女兒快樂上學，成績她並不在意。不料，女兒卻在學校因為成績不佳，被老師以此為由霸凌，導致晚上睡覺會突然驚醒，但女兒只報喜不報憂，讓她始終查不出原因。

家長表示，她直到今年5月才從其他家長口中得知此事，當天下課她就立刻詢問女兒，結果女兒竟崩潰大哭，要她不能讓老師知道，「不然我會被打更慘」，讓她相當心痛，決定為女兒討回公道。

未料，家長向校長舉報後，卻因為當時時值學校評鑑期間，校長擔心影響成績，而隱匿包庇，也不進行校安通報，甚至還恐嚇所有老師不准對外宣揚，下達禁口令。

家長事後原想到校外拉布條抗議，後因縣長翁章梁得知訊息後，立即下令副縣長劉培東展開調查，家長才取消抗議，與學校老師一起向副縣長陳述，不料卻意外扯出校長霸凌老師的案件。

家長表示，學校老師提出最少7封針對劉校長在學校藉機藉勢、作威作福霸凌老師的惡劣行徑和不法情事的陳述書，要求縣政府秉公立即調查並先將校長調回教育處或撤職查辦。

豈料，縣府教育處受命調查此事的科長，在與家長溝通過程中，曾答應在一星期內給出滿意答覆，但卻遲遲沒回覆，家長忍不住致電，對方竟回應，「還在調查」。而教育處長李美華在記者詢問時，還表示因為二案一起分案調查，目前還在調查中，已發文通知校長先行「請假」，不用到學校處理校務，但沒有先將校長先調回教育處的依據。

不僅如此，家長怒控，校長還在5月31日當天在4名地方人士的陪同下，闖入家中要「道歉」，更推說對於老師體罰學生的案件她始終不知情，也讓家長難以接受，表示將會追究到底。

▲▼ 嘉義縣議會第20屆第2次定期會 翁章梁施政總報告 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲現場翁章梁得知後，立即下令調查 。（資料照／嘉義縣政府提供）

對此，縣府回應，目前已請學校依規定校安通報及社政通報，督導學校於5月16日召開校事會議決議受理進行調查；針對本案已分別於6月2日及5日進行專業調查，調查委員將依據調查結果綜合研判。

縣長翁章梁則表示，針對不當體罰，日前也邀集全縣校長於創新學院再次重申縣府立場嚴禁體罰，更勉勵所有的校長應負起責任，校長就是校園裡的縣長，是機關首長，應掌握校園內所有動態；儘管在老一輩的教育觀念，包括自己是被打長大的，但在現今教育體制，針對不當體罰在教育部規範下絕不允許發生，如同酒駕零容忍，已成為重要的社會共識。

學校如有延遲通報將依據「兒童及少年福利與權益保障法」處以6千元以上6萬元以下罰鍰；教師違規事項將依據「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」、「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」辦理；校長違規疑義將參考「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」進行調查，目前已請校長請假配合調查。

針對學生身心發展將請學校落實三級輔導，嘉義縣學生諮商輔導中心亦於5月17日主動聯繫學校，可提供學生心理與學習適應輔導諮詢服務。

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