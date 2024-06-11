不甘願做美國的棋子？　俄國駐韓大使：南韓盼能「恢復」俄韓關係

▲季諾維耶夫（左2）今年4月出任俄羅斯駐南韓大使，與南韓總統尹錫悅、南韓外交部長趙兌烈合照。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

自從俄羅斯於2022年全面侵略烏克蘭，而南韓選擇向烏克蘭提供部分軍事裝備等人道援助以後，南韓與俄羅斯之間的外交關係備受考驗。俄羅斯駐南韓大使近日受訪表示，其實南韓希望能夠恢復俄韓關係，然而南韓在外交策略上受到同盟國美國的制約。他警告南韓切勿越過「紅線」、提供致命武器給烏軍。

根據《韓聯社》，俄羅斯駐南韓大使季諾維耶夫（Георгий Вениаминович Зиновьев）於當地時間10日接受俄媒RTVI專訪，他透露其實南韓非常希望能夠恢復與俄國之間的外交關係，且正向莫斯科當局傳達信號，已經做好在俄烏戰爭結束後在極短的時間內恢復俄韓外交關係的準備。

然而，季諾維耶夫卻認為俄韓在恢復外交關係上並不太樂觀，因為南韓必須傾聽美國的想法，因此他盼望南韓能夠在外交策略上展現獨立自主性，並積極尋找能夠有效恢復俄韓兩國關係的方法。

季諾維耶夫評論，儘管南韓身為美國的同盟國，但南韓在俄韓關係上的修復留下發展餘地，一旦「烏克蘭危機」（俄烏戰爭）結束，將有可能隨時恢復兩國關係。

季諾維耶夫也警告，他期盼南韓不會向烏克蘭提供致命性武器，「就算南韓提供武器給烏克蘭，戰爭情勢也不會產生改變，且只會傷害到俄韓關係，而南韓其實深知這一點。一旦南韓越過這條『紅線』，則俄韓關係將嚴重破滅、且會持續許久。」

▲俄羅斯駐南韓大使季諾維耶夫。（圖／達志影像）

季諾維耶夫呼籲，希望南韓能夠立即停止制裁俄羅斯的力道、持續採取改善雙方關係的正面措施，「支持俄韓兩國改善文化、人道主義、人力交流，尤其支持恢復俄韓兩國直航。」

季諾維耶夫分析，儘管南韓支持由烏克蘭總統澤倫斯基所提出的「和平公式」，但南韓也深知光靠和平公式並不會讓紛爭結束，因此南韓總是選擇委婉迴避與烏克蘭相關的議題。

至於在韓半島（朝鮮半島）議題上，季諾維耶夫指出，美國的挑釁行動促使地方緊張情勢升溫，尤其在美韓軍事演習中，美軍動員可掛載核武轟炸機的頻率愈來愈高，且美國與南韓甚至透過核磋商小組，討論核武引進韓半島的可能性，「一旦現代武器進入該區域，則零星的突發事故恐容易演變成難以收拾的局面。」

季諾維耶夫認為，北韓發展軍事防禦能力，其目的只是為了守護領土、主權、政治體制，而非想要吞併南韓。