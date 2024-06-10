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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政治進校園？綠委高中畢典談「青鳥」　王鴻薇嗆：荼毒青年學子

▲▼民黨立委王鴻薇舉行「賴清德親中？揭發郭智輝紅色資本家入主經濟部！」記者會 黃健豪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

校園的6月是畢業時節，不少民代受邀畢業典禮致詞。民進黨立委林宜瑾在台南的高中畢業典禮致詞時提到青鳥行動，鼓勵學生要常反思，令場面氣氛尷尬，甚至引來噓聲。國民黨立委王鴻薇對此痛批，當年喊著「政治退出校園」的民進黨，卻虎視眈眈地荼毒學子們，不擇手段殘害幼苗，相當可惡。

林宜瑾日前在台南某高中的畢典致詞時提到青鳥行動時表示，「這群在立法院聲援的朋友們，這樣的想法他們確認了，這是一件正確的方向，對抗立法院聲援立法院，反黑箱反擴權，所以他們勇敢站了出來」、「我們常常要自我反省，去確認事情分辨方向」等語，頓時讓畢業典禮氣氛尷尬，現場還一度傳出噓聲。

王鴻薇則說，一直以來，反對政治進入校園，喊最大聲的就是民進黨，但在民進黨執政以後，染指校園卻所在多有。

王鴻薇舉例，像是當年重啟核四、反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選四大公投，民進黨政府首場公投說明會，原將在桃園市中央大學場地舉辦，公然違反中央大學場地租借辦法，後來在強烈輿論壓力下更換地點。

王鴻薇指出，「這些當年喊著『政治退出校園』的民進黨人，面對新世代的不認同、產生的焦慮，開始對青少年學子動起歪腦筋，不擇手段的殘害幼苗，相當可惡。」全國教育產業總工會過去就曾揭露，桃園市、新竹縣市及苗栗縣高中職都收到黨產會入校辦理研習的公文，引發教育界擔憂。

王鴻薇說，沒過多久，民進黨又被爆出和台北大學合作，限定民進黨黨公職才能報名的「公共政策研習班」，還打出會授與結業證書，何博文、趙怡翔等人都在海報上宣傳，執政黨利用國立大學專門發證書給自己黨員、黨籍公職人員，完全是違反《教育基本法》第6條明定。她說，有許多台北大學的校友出來批評校譽受辱，因輿論反彈，連蘇貞昌都幫不下去，直接在媒體上公開喊停。

「這些違法亂紀就是最好的證明。」王鴻薇批，民進黨根本沒有在怕，沒有一刻放棄入侵校園，虎視眈眈的想要荼毒青年學子，很慶幸台南的高中同學，以及台北大學、中央大學的校友們、教師產業工會等組織，願意站出來為學校說話，維護校譽也保護校園，讓民進黨知道自己有多難看。

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