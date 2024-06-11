尚未收到總統府來文　卓榮泰：正正當當、自自然然面對覆議案

▲行政院長卓榮泰赴立院接受立委質詢，會前接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院在上周送出針對國會改革修法的覆議案後，目前總統府仍在審慎討論中。行政院長卓榮泰11日受訪說，「到目前為止，行政院還沒有接受到總統府相關的來文」，一旦進入到這個程序之後，只有完全依照程序，正正當當、自自然然地去面對覆議案。

針對覆議案的處理進度，卓榮泰說，相信總統一定是在很審慎地檢視行政院送去的呈文當中，所羅列的所有覆議理由跟內容，那麼他一定會在適當的時間來做出他的決定。

「到目前為止，行政院還沒有接受到總統府相關的來文。」卓榮泰說，一旦進入到這個程序之後，我們只有完全依照程序，正正當當、自自然然地去面對覆議案。

而黨主席賴清德將在明天中常會下達動員令，全黨兵分三路擴大社會溝通、訴諸民意？卓榮泰說，「其他的活動，包括黨務的活動，我不便多說什麼」，但是一定要顧慮到這整個事情發生的過程，以及到現在民意的反應。

至於立法院裡面的程序，卓榮泰表示，他當然完全尊重立法院所做的任何決定，也很希望有機會、有時間能夠向委員們來更清楚地表達行政院的立場，兩院來再度啟動一種憲政秩序的互動，我覺得這個也是國人所願意看到的。