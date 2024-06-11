　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／搭快艇闖淡水渡船頭「陸男身份曝光」！　曾任海軍艦艇艇長

▲▼管碧玲 聯訪 大陸快艇闖入淡水碼頭相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲海委會主委管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

一名中國大陸籍阮姓男子9日駕船直衝淡水河，大喊要投靠中華民國，外界質疑是意圖透過快艇來測試國軍。對此，海委會主委管碧玲今（11日）直言，對方不會把他的目的跟海巡說，但是「不排除是測試」，從過去案例來看，他們都說要「投奔自由」，但是這次的案例較不一樣，阮男斯文且衣著體面，他曾經擔任過海軍，還做過艦艇艇長，「有經歷特殊，會朝這方面來偵查」。

陸籍阮姓男子9日駕駛9公尺長小艇闖進淡水河漁人碼頭，引發軍事意圖臆測，管碧玲坦言，該船在6海哩時就有被偵測到，但是雷操手誤以為是一般返港漁船，一直到八里守望哨才辨識出來不是我國漁船，但哨兵沒有迅速通報去抓人，以致於中間有30分鐘的失誤，「岸際守望哨確實有失職之處」。

媒體問到，從大陸到淡水河口有250公里，這樣直衝過來合理嗎？還是有其他船隻接應？管碧玲說明，目前他們傾向於對方是直航，這樣更有利於中國做測試，且他們透過通訊系統照片，以及用油量等，符合直航用量，從他未刪除的航儀紀錄可以看到，應該都是直航，但不排除有其他可能。

媒體追問，所以對方的目的是測試？管碧玲說，阮男不會把他的目的說出來，但是不排除是測試，從去年到今年共有18個案，他們說詞都是一致，希望投奔自由，這次是因為人不一樣，過去比較像是臨時找到的人，但是這次斯文、衣著體面，有經歷特殊，都會朝這方面來偵查。

媒體問，對方是什麼經歷？管碧玲直言，「他曾經擔任過海軍，還做過艦艇艇長」。
 

ET快訊
黃國昌嘴角抽動澄清「沒問禮讓」！　與李明賢當面抗議
超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖
世新男畢業「3親姊顏值太頂」！　網暴動起底
快訊／林青霞愛店「東門興記」母女爭產　一審判刑出爐
台股創新高　反指標女神竟「一排綠」截圖曝！
快訊／知名連鎖速食店連遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸
19歲孝子傷勢曝！　遭痛毆丟包慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌嘴角抽動再澄清「沒問禮讓」　與李明賢當面抗議！李改口是整合

2026新北市長選舉禮讓民眾黨？　侯友宜：國民黨人才濟濟

陸男開快艇直闖淡水河　侯友宜轟：國安通報機制完全沒掌握

青鳥第二階段！民團組「新北工作隊」　首波鎖定板橋、淡水、基隆

賴清德明下動員令挺青鳥？　民進黨團：空陸軍齊發

雙方說法仍兜不攏！　李明賢：是黃國昌詢問「藍咁有可能讓」？

徐巧芯遭控涉潛艦、內線3不法　民進黨團籲出面說明

陸男直闖淡水河口「海巡延遲30分鐘」！　今開人評會議處

陸男駕快艇直闖淡水河口　蔡正元酸于北辰：對岸沒地圖也能到漁人碼頭

蔡英文叮嚀「支持賴清德」因有異音？　民進黨團：團結才能贏民心

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

黃國昌嘴角抽動再澄清「沒問禮讓」　與李明賢當面抗議！李改口是整合

2026新北市長選舉禮讓民眾黨？　侯友宜：國民黨人才濟濟

陸男開快艇直闖淡水河　侯友宜轟：國安通報機制完全沒掌握

青鳥第二階段！民團組「新北工作隊」　首波鎖定板橋、淡水、基隆

賴清德明下動員令挺青鳥？　民進黨團：空陸軍齊發

雙方說法仍兜不攏！　李明賢：是黃國昌詢問「藍咁有可能讓」？

徐巧芯遭控涉潛艦、內線3不法　民進黨團籲出面說明

陸男直闖淡水河口「海巡延遲30分鐘」！　今開人評會議處

陸男駕快艇直闖淡水河口　蔡正元酸于北辰：對岸沒地圖也能到漁人碼頭

蔡英文叮嚀「支持賴清德」因有異音？　民進黨團：團結才能贏民心

教室30度「寶寶們狂冒汗」　老師爆托嬰黑幕！她怒：這樣會出事

駱駝過馬路突撞進擋風玻璃　司機目睹「巨大身軀卡眼前」嚇壞

觀光客湧入小琉球！屏東監理站聯手警方稽查　舉發違規58件

快訊／台北市亮「高溫警示」　氣溫上看36度

國5超車賓士不成竟逼車10km！他閃路肩仍被摖撞　囂張男遭起起

全球首發！百步蛇野外護卵與護幼全記錄　林業保育署揭秘

腳踏車+健行+浮潛　救國團2024暑期大玩屏東

人工智慧AI正重新打造B2B商業支付應用

台航股利1.6元　今年4艘新船添業績、計畫出售3艘舊船

《鬼滅之刃》推出「九柱」無線耳機　9位最強劍士語音全收錄

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

政治熱門新聞

快訊／搭快艇闖淡水渡船頭「陸男身份曝光」！　曾任海軍艦艇艇長

徐巧芯捲洗錢仍追潛艦　賴清德一句話釣出她

陸男開快艇直闖淡水河口！　管碧玲認：守望哨有失職

大姑夫爆涉「內線交易」等3案　徐巧芯拋5點聲明急澄清

備戰2026　他爆黃國昌問：藍會不會禮讓

快訊／上班通勤族哀嚎！YouBike大當機

稱范琪斐應感謝黃國昌！黃揚明揭斗內金額

陸男快艇衝淡水河　恐測防務漏洞

徐巧芯遭控介入綠委初選　老公違反行政中立餵黑資料

柯建銘端午親訪蔡英文　盼「國家走在對的路上」

陸快艇闖淡水河　顧立雄不排除「灰色襲擾」

徐巧芯哭了！感性發文曝抓邱議瑩衣領原因　「謝謝挺我的你們」

退將稱顧立雄洩密　共軍過12海浬到台北僅1分鐘

籲解散國會重選！柯建銘嗆藍白好膽麥走　「等待殺敵時刻來了」

更多熱門

相關新聞

陸男開快艇直闖淡水河口！　管碧玲認：守望哨有失職

陸男開快艇直闖淡水河口！　管碧玲認：守望哨有失職

陸籍阮姓男子9日駕駛9公尺長小艇闖進淡水河漁人碼頭，不只引發軍事意圖臆測，也讓外界質疑，為何海巡署沒有在海上就把人攔截？海委會主委管碧玲今（11日）坦言，該船在6海哩時就有被偵測到，但是雷操手誤以為是一般返港漁船，一直到八里守望哨才辨識出來不是我國漁船，但哨兵沒有迅速通報去抓人，以致於中間有30分鐘的失誤，「岸際守望哨確實有失職之處」。

哈登「生涯唯一戒指」要來了！　目睹女友接捧花呆愣原地

哈登「生涯唯一戒指」要來了！　目睹女友接捧花呆愣原地

荷蘭軍艦巡航東海　遭中國軍機騷擾

荷蘭軍艦巡航東海　遭中國軍機騷擾

陸男開快艇直奔淡水　國安單位要查了

陸男開快艇直奔淡水　國安單位要查了

陸男開快艇10多小時直奔淡水　下場曝

陸男開快艇10多小時直奔淡水　下場曝

關鍵字：

快艇淡水渡船頭陸男海軍艦艇

讀者迴響

熱門新聞

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

黑鮪魚禁捕令！東港漁民怒：已準備出海

蛇頭魚入侵美國　官員建議一見就殺

蘋果AI正式亮相！　強大助理功能僅支援2款iPhone

直擊有成董座高調外遇好兄弟妻　如熱戀小情侶

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面