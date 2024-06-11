快訊／搭快艇闖淡水渡船頭「陸男身份曝光」！　曾任海軍艦艇艇長

▲海委會主委管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

一名中國大陸籍阮姓男子9日駕船直衝淡水河，大喊要投靠中華民國，外界質疑是意圖透過快艇來測試國軍。對此，海委會主委管碧玲今（11日）直言，對方不會把他的目的跟海巡說，但是「不排除是測試」，從過去案例來看，他們都說要「投奔自由」，但是這次的案例較不一樣，阮男斯文且衣著體面，他曾經擔任過海軍，還做過艦艇艇長，「有經歷特殊，會朝這方面來偵查」。

陸籍阮姓男子9日駕駛9公尺長小艇闖進淡水河漁人碼頭，引發軍事意圖臆測，管碧玲坦言，該船在6海哩時就有被偵測到，但是雷操手誤以為是一般返港漁船，一直到八里守望哨才辨識出來不是我國漁船，但哨兵沒有迅速通報去抓人，以致於中間有30分鐘的失誤，「岸際守望哨確實有失職之處」。

媒體問到，從大陸到淡水河口有250公里，這樣直衝過來合理嗎？還是有其他船隻接應？管碧玲說明，目前他們傾向於對方是直航，這樣更有利於中國做測試，且他們透過通訊系統照片，以及用油量等，符合直航用量，從他未刪除的航儀紀錄可以看到，應該都是直航，但不排除有其他可能。

媒體追問，所以對方的目的是測試？管碧玲說，阮男不會把他的目的說出來，但是不排除是測試，從去年到今年共有18個案，他們說詞都是一致，希望投奔自由，這次是因為人不一樣，過去比較像是臨時找到的人，但是這次斯文、衣著體面，有經歷特殊，都會朝這方面來偵查。

媒體問，對方是什麼經歷？管碧玲直言，「他曾經擔任過海軍，還做過艦艇艇長」。

