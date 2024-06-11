快訊／陸男開快艇直衝淡水！海巡署被罵爆　下午2：30記者會說明

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃資真／台北報導

一名曾任海軍艦艇艇長的60歲陸籍阮姓男子，9日自福建省駕駛快艇闖進淡水河漁人碼頭，宣稱是為了「投奔自由」，但也引發軍事意圖臆測。今（11）日下午2時30分，海巡署將召開記者會，說明「0609查獲大陸人士非法入境」案。

阮男自稱，日前在網路上發表反中國政府言論，遭到網友舉報，擔心會受到迫害，所以在8日駕駛快艇「鴻津號」從福建省寧德港出發，航行260公里來到台灣，希望「投奔自由」。

海委會主委管碧玲今早回應，海巡署確實有一路監控，但是誤判為是一般返港漁船，因為一般偷渡是衝岸，不是往港走，所以當時返港監控，認為是一般漁船。在6海哩守望哨通報有該艘船，但是無法辨識是否為我國漁船，一直到到八里守望哨，因為看到船名特殊，才辨識出來不是我國漁船，但是當下哨兵並未馬上去抓，中間有30分鐘的失誤，「岸際守望哨確實有失職之處」。

士林地檢署表示，阮男被依違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》及《入出國及移民法》移送士林地檢署偵辦，複訊後請回交由移民署專勤隊依規定收容、安排遣返；依《入出國及移民法》規定，阮男後續恐怕還得面臨5年以下有期徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金。