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馬拉威副總統座機失聯！赴葬禮途中「從雷達消失」　多國支援搜救

▲▼ 馬拉威副總統齊里瑪（Saulos Chilima）及妻子瑪麗（Mary）9日從南韓返國下機身影。（圖／志影像／美聯社）

▲ 齊里瑪及妻子瑪麗（Mary）9日從南韓返國下機身影。（圖／志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

非洲國家馬拉威副總統齊里瑪（Saulos Chilima）和其他9人10日搭機前往出席前官員葬禮，途中因天氣狀況降落失敗後失聯至今，入夜後搜救行動仍在進行。總統緊急取消原定的海外行程，坦言對此感到心碎與擔憂，下令搜索到尋獲飛機為止，並向鄰國及美英多國請求搜救及技術支援。

綜合BBC及《紐約時報》，齊里瑪等人搭乘一架國防軍軍機，當地10日上午9時17分自首都里朗威（Lilongwe）起飛，原定代表政府前往參加3天前去世的前司法部長桑巴拉（Ralph Kasambara）葬禮，飛行時間約1小時，卻未照計畫降落北部的姆祖祖國際機場（Mzuzu International Airport）。

總統查奎拉（Lazarus Chakwera）為此緊急取消飛往巴哈馬的行程，晚間發表電視談話說明，因惡劣天氣影響能見度，使齊里瑪座機無法降落，飛行員被指示返航，但幾分鐘後就從雷達上消失，「我知道這是令人心碎的情況」，「我們都很害怕，也很擔心」，「但我要向各位保證，將盡全力搜索」。

政府聲明指出，總統派出國家及地方單位進行搜救，當天下午已將可能的墜機地點縮小至半徑6英里（近10公里）範圍，入夜後軍警持續以車輛或步行搜索，但北部地區森林茂密，增加救援難度。查奎拉承諾，搜救將持續至尋獲飛機為止。

馬拉威政府也向南非鄰國請求援助，並和美國、英國、挪威及以色列官員合作，以獲取技術支持。

現年51歲的齊里瑪10年前投身政壇前是電信業高層，2022年曾捲入貪污醜聞，因涉嫌收受回扣被反腐敗機構逮捕，他則堅決否認有任何不當行為。法院今年5月撤銷所有指控，但未說明理由。

齊里瑪被看好在2025年總統大選出線，和查奎拉曾是競爭對手，2019年因違規行為在選舉中落敗後組成搭檔，提出異議後成功翻轉結果，獲得司法單位有利裁決，2020年在第二輪投票中勝出。

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