　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列「營救人質」猛轟難民營！　哈瑪斯：釀274死、誤殺3人質

▲▼以色列「營救人質」猛轟紐瑟拉特難民營（Nuseirat）釀274死。（圖／路透）

▲以色列猛轟紐瑟拉特難民營造成274人死亡。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列軍隊為了營救4名遭綁架的以色列人質，8日對加薩中部的紐瑟拉特難民營（Nuseirat）發動攻擊，造成274名巴勒斯坦人死亡，其中包含64名兒童。哈瑪斯指出，以軍的這次行動還誤殺了3名人質，其中一人是美國公民。

根據《路透社》報導，加薩衛生部9日指出，以色列8日為了營救4名人質，派出特種部隊突擊人口稠密的紐瑟拉特難民營，造成274名巴勒斯坦人死亡、698人受傷。由哈瑪斯管理的加薩政府媒體辦公室則指出，死者包含64名兒童、57名婦女。

▲▼以色列「營救人質」猛轟紐瑟拉特難民營（Nuseirat）釀274死。（圖／路透）

▲▼以色列猛轟紐瑟拉特難民營，造成274名巴勒斯坦人死亡、698人受傷。（圖／路透）

▲▼以色列「營救人質」猛轟紐瑟拉特難民營（Nuseirat）釀274死。（圖／路透）

以色列軍方表示，有一名以色列特種部隊軍官在與隱身在居民區的哈瑪斯分子交火時喪生。此外，以軍消息指出，死亡的巴勒斯坦人不到100名，且目前不清楚其中有多少是哈瑪斯武裝分子。

哈瑪斯旗下分支卡桑旅9日表示，以軍發動突擊也造成3名人質身亡，其中包含1為美國公民，但目前沒有提供死亡人質的姓名；以軍則稱，人質死亡是「明目張膽的謊言」。

▲▼獲救的21歲以色列人質梅爾（Almog Meir Jan）。（圖／路透）

▲獲救的21歲以色列人質梅爾（Almog Meir Jan）。（圖／路透）

巴勒斯坦醫護人員指出，這波行動是數個月以來在24小時內造成死傷人數最多的一次，且以色列軍方9日持續對加薩中部的布賴吉難民營（Al-Bureij）和迪爾巴拉市（Deir al-Balah）發動空襲，造成3人死亡；另外以軍坦克也在8日砲擊了紐瑟拉特和馬加齊難民營（Al-Maghazi）的周圍地區。

以色列軍方在一份聲明中稱，其部隊在布賴吉難民營和迪爾巴拉市以東地區繼續行動，殺死了多名巴勒斯坦槍手並摧毀了武裝基礎設施。

加薩衛生部指出，自去年10月7日爆發衝突以來，已經有3萬7084名巴勒斯坦平民喪生，恐怕還有數千人被埋在廢墟底下。此外，加薩230萬人口中，有超過四分之三流離失所，倖存的人們也面臨嚴重營養不良、缺乏基礎設施的人道主義危機。

►以色列戰時內閣部長辭職　要求「提前大選」逼宮納坦雅胡
►以色列人質營救「衝上直升機」畫面曝光　美國提供情報協助
►哈瑪斯：以色列為救4人質「屠殺210人」　包含人質、平民

ET快訊
進入炎熱模式！全台高溫飆33度　專家：台灣梅雨季結束了
驚險畫面曝！2架飛機擠同跑道「前後追逐」　塔台人員慘了
日本爆食人菌疫情！　林氏璧：不用取消你的日本行
台中私人招待所驚見「超兇女體盛」
板橋19歲男被押走　遭5人痛毆丟包慘死
「假的周杰倫」爆紅開巡演！最後一排票價飆1.7萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭20歲正妹申請庇護「被自己人詐騙」　英政府限期離境

南韓「心戰廣播」喊話北韓居民脫北　防彈歌曲放到爽

馬克宏豪賭！提前大選掀「政壇地震」　對手雷朋放話：準備好掌權

以色列「營救人質」猛轟難民營！　哈瑪斯：釀274死、誤殺3人質

女大生「肉體換成績」結果還是被當掉　崩潰控訴教授白嫖

川普副手可能是他！北達科他州長出身商界　曾表態進軍白宮

驚險畫面曝光！2架飛機擠在同跑道上「前後追逐」　塔台人員慘了

想當「全村的希望」！　他花2年DIY直升機試飛慘遭爆頭亡

報復南韓「心戰廣播」！　北韓昨晚再度空飄310顆穢物氣球

普丁「2個女兒」罕見現身！　公開出席論壇活動

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

印尼巨蟒「活人生吃」　剖腹發現婦人遭吞食

梁見後窮困農家拚到身價破億　母淚曝過往：看他辛苦很不捨

烏克蘭20歲正妹申請庇護「被自己人詐騙」　英政府限期離境

南韓「心戰廣播」喊話北韓居民脫北　防彈歌曲放到爽

馬克宏豪賭！提前大選掀「政壇地震」　對手雷朋放話：準備好掌權

以色列「營救人質」猛轟難民營！　哈瑪斯：釀274死、誤殺3人質

女大生「肉體換成績」結果還是被當掉　崩潰控訴教授白嫖

川普副手可能是他！北達科他州長出身商界　曾表態進軍白宮

驚險畫面曝光！2架飛機擠在同跑道上「前後追逐」　塔台人員慘了

想當「全村的希望」！　他花2年DIY直升機試飛慘遭爆頭亡

報復南韓「心戰廣播」！　北韓昨晚再度空飄310顆穢物氣球

普丁「2個女兒」罕見現身！　公開出席論壇活動

台日北方王者首度聯手！悍將與火腿推聯名商品

陸大媽霸鄰居車位3年　鄰居賣掉後上門理論：那我車停哪？

《暗黑IV》資料片「憎恨之軀」新職業登場　網喊：涅芮爾又你在搞

戴資穎超越馬琳重回世界第3！　巴黎奧運女單第3種子穩了

烏克蘭20歲正妹申請庇護「被自己人詐騙」　英政府限期離境

木柵好樂迪租約到期「房東收回只能畢業」　營業至6月30日止

小禎離婚5年「愛情是你想像的模樣嗎」 半夜突PO全黑圖：孤寂誰懂

快訊／國1三重段休旅車烏龜翻！2人受傷送醫　北上車流回堵

鐵路便當節破40萬人！「山嵐海風號」吸睛　台鐵估業績1200萬元

OREO變爆漿布朗尼！「微波2分鐘」懶人做法曝　網驚：超好吃

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

國際熱門新聞

新日本航空驚傳事故！小飛機偏離撞樹

想當「全村的希望」　他DIY直升機試飛慘遭爆頭亡

Volvo電動車生產自中國移往比利時

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

日本977人↑感染「奪命食人菌」！死亡率30%

別人All In她下車！賣輝達股票389億飛了

印度總理莫迪就職　槍手伏擊朝聖巴士釀9死33傷

空姐公開旅行妙招　曝飯店「這1物」超實用

驚險！2飛機擠同跑道「前後追逐」

全球掀主權AI潮　黃仁勳奔走全球拚

宏都拉斯白蝦對台出口暴跌近60%

普丁：歐洲對核武毫無招架之力

搭郵輪有禁忌？千萬別說「這1詞」

南韓恢復擴音喊話　金與正曝下一步：極危險情勢的序幕

更多熱門

相關新聞

F-35、颱風、龍捲風戰機全登場

F-35、颱風、龍捲風戰機全登場

2024年國際航空航太展覽會（2024 ILA Berlin Air Show）於5-10日在德國柏林舉行，吸引超過9萬5千人觀眾入場參觀，現場除了德軍大量軍備外，還有空中飛行表演。

以色列戰時內閣部長辭職　要求提前大選

以色列戰時內閣部長辭職　要求提前大選

以人質父親陳屍家中　沒看到兒獲救返國

以人質父親陳屍家中　沒看到兒獲救返國

即／史上首次！俄Su-57戰鬥機遭擊毀

即／史上首次！俄Su-57戰鬥機遭擊毀

女艦長遭拔官！　聖安東尼奧級換艦長

女艦長遭拔官！　聖安東尼奧級換艦長

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊人質

讀者迴響

熱門新聞

妹子廁所裝百葉窗　鄰居1句話她崩潰「像裸奔了3年」

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

紅衣人聚北市第一凶宅！4宮廟出巡掃蕩兇邪

《英雄聯盟》選手殺人！求歡不成悶死女

半套妹技術太好！嫖客爽PO心得狂讚

禁慾！　今端午「九毒日之首」7禁忌一次看

重慶女子龍舟隊翻船3死　傳多人未穿救生衣

重大分水嶺！　20張醫療、意外、失能險掰了

1年只有1次！　端午「最強午時水」除霉運招貴人

新日本航空驚傳事故！小飛機偏離撞樹

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！

爸失明離家遭剖肚砍死　兒：有超現實感

快訊／國家警報響！　大雷雨襲1縣市

房客砍死人逃城隍廟自首：我殺房東

更多

最夯影音

更多

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面