以色列「營救人質」猛轟難民營！　哈瑪斯：釀274死、誤殺3人質

▲以色列猛轟紐瑟拉特難民營造成274人死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列軍隊為了營救4名遭綁架的以色列人質，8日對加薩中部的紐瑟拉特難民營（Nuseirat）發動攻擊，造成274名巴勒斯坦人死亡，其中包含64名兒童。哈瑪斯指出，以軍的這次行動還誤殺了3名人質，其中一人是美國公民。

根據《路透社》報導，加薩衛生部9日指出，以色列8日為了營救4名人質，派出特種部隊突擊人口稠密的紐瑟拉特難民營，造成274名巴勒斯坦人死亡、698人受傷。由哈瑪斯管理的加薩政府媒體辦公室則指出，死者包含64名兒童、57名婦女。

▲▼以色列猛轟紐瑟拉特難民營，造成274名巴勒斯坦人死亡、698人受傷。（圖／路透）



以色列軍方表示，有一名以色列特種部隊軍官在與隱身在居民區的哈瑪斯分子交火時喪生。此外，以軍消息指出，死亡的巴勒斯坦人不到100名，且目前不清楚其中有多少是哈瑪斯武裝分子。

哈瑪斯旗下分支卡桑旅9日表示，以軍發動突擊也造成3名人質身亡，其中包含1為美國公民，但目前沒有提供死亡人質的姓名；以軍則稱，人質死亡是「明目張膽的謊言」。

▲獲救的21歲以色列人質梅爾（Almog Meir Jan）。（圖／路透）



巴勒斯坦醫護人員指出，這波行動是數個月以來在24小時內造成死傷人數最多的一次，且以色列軍方9日持續對加薩中部的布賴吉難民營（Al-Bureij）和迪爾巴拉市（Deir al-Balah）發動空襲，造成3人死亡；另外以軍坦克也在8日砲擊了紐瑟拉特和馬加齊難民營（Al-Maghazi）的周圍地區。

以色列軍方在一份聲明中稱，其部隊在布賴吉難民營和迪爾巴拉市以東地區繼續行動，殺死了多名巴勒斯坦槍手並摧毀了武裝基礎設施。

加薩衛生部指出，自去年10月7日爆發衝突以來，已經有3萬7084名巴勒斯坦平民喪生，恐怕還有數千人被埋在廢墟底下。此外，加薩230萬人口中，有超過四分之三流離失所，倖存的人們也面臨嚴重營養不良、缺乏基礎設施的人道主義危機。

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