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人質父親亡！沒看到兒獲救返國　生前暴瘦20kg只想知道他安危

▲▼ 以色列21歲男子梅爾（Almog Meir Jan）被哈瑪斯抓走當人質，以軍成功救出。（圖／路透）

▲以色列21歲男子梅爾去年被哈瑪斯抓走當人質，被以軍成功救出。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列8日成功營救4名人質，除了以中混血女孩阿加瑪尼（Noa Argamani），21歲的梅爾（Almog Meir Jan）也獲救。只不過，梅爾的57歲父親沒能看見兒子獲救歸來，被發現陳屍家中，家屬心碎透露，他生前一直緊盯電視，整整8個月不放過任何一則訊息，暴瘦20公斤。

以色列時報、耶路撒冷郵報報導，梅爾父親約西（Yossi Meir）之前獨自住在Kfar Saba，未與梅爾同住，但在兒子被哈瑪斯擄走之後，一直非常擔心兒子的安危。家人蒂娜（Dina Jan）透露，當時她接到軍方的電話得知梅爾獲救的好消息，但軍方無法聯繫上約西，所以她直接開車來到約西家。

然而當蒂娜抵達約西家敲門時卻無人回應，進門之後發現約西就在客廳睡覺，立刻喊他要叫他起來，但約西卻一動也不動，「我摸了摸他，（卻發現）他已經死了」。

蒂娜透露，約西是因悲傷而死，在去年梅爾被抓走之後，「約西整整8個月都盯著電視，緊抓著每一則訊息不放，他深愛著梅爾，非常關心，想知道他到底發生什麼事、經歷過什麼樣的情況……他為此暴瘦20公斤，也把自己關起來不見任何人，每個人都非常擔心約西。」

▼梅爾與母親歐瑞特（Orit Meir）團聚。（圖／路透）

▲▼ 以色列21歲男子梅爾（Almog Meir Jan）被哈瑪斯抓走當人質，以軍成功救出。（圖／路透）

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