　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中年男「軟了」！他買壯陽藥驚覺「都是女店員」求救：該如何開口

購買壯陽藥等較私密藥品，如果遇到異性店員，該怎麼辦？（示意圖／Pixabay）

▲購買壯陽藥等較私密藥品，如果遇到異性店員，該怎麼辦？（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

不少男性面臨勃起障礙問題，卻羞於就醫，最簡單的方式，就是去藥局買壯陽藥，但若在購買相關的藥物時，遇到女性店員，該怎辦？網路上就有一篇這樣的貼文，引發網友熱議。

這名原PO在PTT八卦版發文表示，中年肥宅難免會有微軟的時候或是早早繳械，需要壯陽持久藥的時候，但尷尬的是，當走進藥局時，發現大部分都是女藥師，「阿肥我的經驗都是用手機照片給藥師看，無法很自然地說出口，拿到藥快步走出去」，原Po就好奇，大家是如何購買又不尷尬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，不少網友笑了紛紛回應，「直接說要威而剛就好啦，附近的阿北進藥局都這樣」、「說你要去單攻玉山」、「找那種傳統點的老藥局，裡面都歐吉桑」、「不用內心戲那麼多，沒人在意」、「直接講啊，一堆人買」；也有前藥局從業人員直言「我做過藥局五年其實根本懶得鳥你」。

勃起功能障礙會嚴重影響性生活，值得注意的是，很多都是吃藥沒用才願意看醫生，甚至還有「舉過頭」的案例，在澳洲就有一名51歲男子因為藥效過強，到某速食餐廳點餐時，疑似仍「性」致勃勃，嚇壞了16歲的女店員，被告上法院。

綜合外媒報導，這名男子理查森（David Bruce Richardson）2023年9月間受到朋友的邀約，參加了一場狂歡派對，並且服用一種名為「Pit Bull Super」的壯陽藥，並且在派對上與年輕女性發生性關係。沒想到，因為藥效過強，即使發生了性行為，理查森仍異常勃起，理查森趕緊離開派對，駕車到附近一家快餐店購買食物，希望透過進食來緩解症狀。

不過，儘管理查森努力遮擋，生殖器卻意外暴露出來，嚇壞了16歲的女店員，他也因此被告上法院。幸好沒有任何證據表明，理查森的行為是為了任何形式的性滿足，因此最後判了9個月的緩刑。

延伸閱讀
天牛般大蟑螂闖入！奧客要求三星級飯店「全額退款」　全場看傻：剛從無塵室出來？
以為裝了百葉窗就沒事！被鄰居提醒後　江蘇女子驚覺「自己裸奔3年」
學生撿到手機…主動聯絡「1句話」他怒了：父母怎教的　網一面倒不挺

ET快訊
超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖
世新男畢業「3親姊顏值太頂」！　網暴動起底
快訊／林青霞愛店「東門興記」母女爭產　一審判刑出爐
台股創新高　反指標女神竟「一排綠」截圖曝！
快訊／知名連鎖速食店連遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸
19歲孝子傷勢曝！　遭痛毆丟包慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台北市亮「高溫警示」　氣溫上看36度

全球首發！百步蛇野外護卵與護幼全記錄　林業保育署揭秘

心儀女生提「先試車再交往」他愣：該衝嗎？　老司機曝3件事必做

形塑未來農業食品科技生態圈　第7屆好食好事加速器盛大啟動

李多慧大讚的牛肉麵！「西門町宵夜名店」預告：6／24起漲價

中年男「軟了」！他買壯陽藥驚覺「都是女店員」求救：該如何開口

賽事轉播奪下雙連冠　崑大電遊學程蘇哲慶再獲全國大專優秀青年

西南風挾水氣今起午後雷雨掃全台　中南部「下最大」時間曝

畢製兼任導演與編劇　崑大視訊系何舒閔活用技職專業實踐電影夢

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖：笑你傻

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

快訊／台北市亮「高溫警示」　氣溫上看36度

全球首發！百步蛇野外護卵與護幼全記錄　林業保育署揭秘

心儀女生提「先試車再交往」他愣：該衝嗎？　老司機曝3件事必做

形塑未來農業食品科技生態圈　第7屆好食好事加速器盛大啟動

李多慧大讚的牛肉麵！「西門町宵夜名店」預告：6／24起漲價

中年男「軟了」！他買壯陽藥驚覺「都是女店員」求救：該如何開口

賽事轉播奪下雙連冠　崑大電遊學程蘇哲慶再獲全國大專優秀青年

西南風挾水氣今起午後雷雨掃全台　中南部「下最大」時間曝

畢製兼任導演與編劇　崑大視訊系何舒閔活用技職專業實踐電影夢

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖：笑你傻

觀光客湧入小琉球！屏東監理站聯手警方稽查　舉發違規58件

快訊／台北市亮「高溫警示」　氣溫上看36度

國5超車賓士不成竟逼車10km！他閃路肩仍被摖撞　囂張男遭起起

全球首發！百步蛇野外護卵與護幼全記錄　林業保育署揭秘

腳踏車+健行+浮潛　救國團2024暑期大玩屏東

人工智慧AI正重新打造B2B商業支付應用

台航股利1.6元　今年4艘新船添業績、計畫出售3艘舊船

《鬼滅之刃》推出「九柱」無線耳機　9位最強劍士語音全收錄

心儀女生提「先試車再交往」他愣：該衝嗎？　老司機曝3件事必做

快訊／國2西向大園出口「貨車翻覆」！　現場一度封閉

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

今雨區擴大　「下最多」地區曝

雙寶爸「全家放假沒出門」結果　家長狂刷：比上班累

好市多貝果漲100挨轟！如今悄悄降價

空降餐廳老闆…她請不到員工求救　網看條件傻眼

試穿完了　UNIQLO店員1句她愣住

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

分手只是氣話！3星座談戀愛「容易分分合合」

放完端午「他心態大崩塌」！一路上班到年底

辦「關公媽祖合婚」惹議！台南神壇：僅單純參香

夏天將正式登場！　4日雨區曝

武玄壇關公「娶媽祖」被轟！　會香被1狀況中斷

更多熱門

相關新聞

確診後心肌梗塞　醫曝更得注意這「死亡率逾5成」

確診後心肌梗塞　醫曝更得注意這「死亡率逾5成」

54歲江小姐因長期胸悶不適就醫，接受心導管檢查顯示右冠狀動脈完全阻塞，於是動手術打通並置放冠狀動脈支架，出院後江小姐出現發燒及上呼吸道感染症狀，在家自行快篩後確診新型冠狀病毒感染，開始服用抗病毒藥物。

接種疫苗罹「終生罕病」　31歲女絕望：絕不再打

接種疫苗罹「終生罕病」　31歲女絕望：絕不再打

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

連俞涵昔被爆「戀上女作家」接送畫面曝

連俞涵昔被爆「戀上女作家」接送畫面曝

空降餐廳老闆…她請不到員工求救　網看條件傻眼

空降餐廳老闆…她請不到員工求救　網看條件傻眼

關鍵字：

PTT壯陽藥女店員周刊王

讀者迴響

熱門新聞

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

黑鮪魚禁捕令！東港漁民怒：已準備出海

蛇頭魚入侵美國　官員建議一見就殺

蘋果AI正式亮相！　強大助理功能僅支援2款iPhone

直擊有成董座高調外遇好兄弟妻　如熱戀小情侶

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面