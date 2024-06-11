中年男「軟了」！他買壯陽藥驚覺「都是女店員」求救：該如何開口

▲購買壯陽藥等較私密藥品，如果遇到異性店員，該怎麼辦？（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

不少男性面臨勃起障礙問題，卻羞於就醫，最簡單的方式，就是去藥局買壯陽藥，但若在購買相關的藥物時，遇到女性店員，該怎辦？網路上就有一篇這樣的貼文，引發網友熱議。

這名原PO在PTT八卦版發文表示，中年肥宅難免會有微軟的時候或是早早繳械，需要壯陽持久藥的時候，但尷尬的是，當走進藥局時，發現大部分都是女藥師，「阿肥我的經驗都是用手機照片給藥師看，無法很自然地說出口，拿到藥快步走出去」，原Po就好奇，大家是如何購買又不尷尬。

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對此，不少網友笑了紛紛回應，「直接說要威而剛就好啦，附近的阿北進藥局都這樣」、「說你要去單攻玉山」、「找那種傳統點的老藥局，裡面都歐吉桑」、「不用內心戲那麼多，沒人在意」、「直接講啊，一堆人買」；也有前藥局從業人員直言「我做過藥局五年其實根本懶得鳥你」。

勃起功能障礙會嚴重影響性生活，值得注意的是，很多都是吃藥沒用才願意看醫生，甚至還有「舉過頭」的案例，在澳洲就有一名51歲男子因為藥效過強，到某速食餐廳點餐時，疑似仍「性」致勃勃，嚇壞了16歲的女店員，被告上法院。

綜合外媒報導，這名男子理查森（David Bruce Richardson）2023年9月間受到朋友的邀約，參加了一場狂歡派對，並且服用一種名為「Pit Bull Super」的壯陽藥，並且在派對上與年輕女性發生性關係。沒想到，因為藥效過強，即使發生了性行為，理查森仍異常勃起，理查森趕緊離開派對，駕車到附近一家快餐店購買食物，希望透過進食來緩解症狀。

不過，儘管理查森努力遮擋，生殖器卻意外暴露出來，嚇壞了16歲的女店員，他也因此被告上法院。幸好沒有任何證據表明，理查森的行為是為了任何形式的性滿足，因此最後判了9個月的緩刑。

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