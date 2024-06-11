空降餐廳老闆…她「請不到員工」求救　網看薪水條件傻眼：超爛

▲女網友疑惑訂了內規反而快跑光員工。（示意圖／Pexels）



圖文／CTWANT

台灣餐飲業近年普遍遭遇缺工問題，一名從媽媽手中接下店面的宵夜店女老闆，就透露近半年人才持續流失，希望網友們對她的用人與經營策略提出建議，未料網友們看完竟群起砲轟，還有人直呼：「超爛的好嗎！」

原Po在Dcard發文表示，自己剛畢業就從「對餐飲一竅不通」的媽媽手中接下自家店，並針對母親一直沒處理的員工守則、SOP，訂定完整的規矩，未料去年11月底空降到現在，人才持續處於流失狀態，老員工也不爽離職。

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為了瞭解自己的經營盲點在哪，原Po公布宵夜店的內規：「想問看看是不是我哪裡的條件沒有開好？吸引不到人。」她表示，營業時間為下午5點到凌晨1點，大夜班基本8小時，超過會有加班費。

以及月休8天，紅字不休，基本有加班費、1個月可休到1天六日、底薪27,470元加1,980元（伙食），合計29,450元、請假沒獎金的全勤2,000元、夜間津貼2,000元、內場技能加給最高3,000元、外場有套餐業績抽成、有勞健保與團保，還有公司有賺錢前提下的分潤制度。

原Po表示，配上加班費員工最少約有3萬8至3萬9薪資，分潤則因為店之前有1個月賠11萬，去年沒有分紅。她認為，自己是第一次接觸這樣的工作，還在學習與犯錯，並自認不會擺老闆架子與虧待員工，員工做壞的成本都是她在倒貼，非常希望能請到願意好好做的人，無奈「這個月與下個月一共要走3個，人力嚴重不足」。

網友們看完文章後毫不客氣指出，「上大夜領基本薪資，隨便找個早8晚5見紅休不好嗎」、「夜班錢這麼少還想訂一堆規則，質疑自己條件不夠好？是超爛的好嗎」、「這種薪資結構如果換成妳是員工，妳覺得如何」、「勞健保是基本，每次看到拿來當噱頭就覺得這老闆是施捨嗎」？

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