　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

空降餐廳老闆…她「請不到員工」求救　網看薪水條件傻眼：超爛

女網友疑惑訂了內規反而快跑光員工。（示意圖／Pexels）

▲女網友疑惑訂了內規反而快跑光員工。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

台灣餐飲業近年普遍遭遇缺工問題，一名從媽媽手中接下店面的宵夜店女老闆，就透露近半年人才持續流失，希望網友們對她的用人與經營策略提出建議，未料網友們看完竟群起砲轟，還有人直呼：「超爛的好嗎！」

原Po在Dcard發文表示，自己剛畢業就從「對餐飲一竅不通」的媽媽手中接下自家店，並針對母親一直沒處理的員工守則、SOP，訂定完整的規矩，未料去年11月底空降到現在，人才持續處於流失狀態，老員工也不爽離職。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了瞭解自己的經營盲點在哪，原Po公布宵夜店的內規：「想問看看是不是我哪裡的條件沒有開好？吸引不到人。」她表示，營業時間為下午5點到凌晨1點，大夜班基本8小時，超過會有加班費。

以及月休8天，紅字不休，基本有加班費、1個月可休到1天六日、底薪27,470元加1,980元（伙食），合計29,450元、請假沒獎金的全勤2,000元、夜間津貼2,000元、內場技能加給最高3,000元、外場有套餐業績抽成、有勞健保與團保，還有公司有賺錢前提下的分潤制度。

原Po表示，配上加班費員工最少約有3萬8至3萬9薪資，分潤則因為店之前有1個月賠11萬，去年沒有分紅。她認為，自己是第一次接觸這樣的工作，還在學習與犯錯，並自認不會擺老闆架子與虧待員工，員工做壞的成本都是她在倒貼，非常希望能請到願意好好做的人，無奈「這個月與下個月一共要走3個，人力嚴重不足」。

網友們看完文章後毫不客氣指出，「上大夜領基本薪資，隨便找個早8晚5見紅休不好嗎」、「夜班錢這麼少還想訂一堆規則，質疑自己條件不夠好？是超爛的好嗎」、「這種薪資結構如果換成妳是員工，妳覺得如何」、「勞健保是基本，每次看到拿來當噱頭就覺得這老闆是施捨嗎」？

延伸閱讀
誤踩郵輪禁忌！男說出「不祥4字」全場瞬間沉默　
學生撿到手機…主動聯絡「1句話」他怒了：父母怎教的　網一面倒不挺
以為裝了百葉窗就沒事！被鄰居提醒後　江蘇女子驚覺「自己裸奔3年」

ET快訊
布丁都吞不了！男罹食道癌　3不良習慣
艾莉絲還原警察上門真相！　「真的很可怕」
住飯店「飛天大蟑螂」入侵！他怒討全額退費　公審反遭大逆風

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

空降餐廳老闆…她「請不到員工」求救　網看薪水條件傻眼：超爛

1便當比炸雞腿飯「還傷腎」　醫生示警：熱量也非常驚人

好市多貝果漲100「壓力測試失敗」！她見新標價驚：悄悄降價了

陌生人買單！「慷慨咖啡館」有洋蔥　失戀、單親媽、街友免費喝

住飯店「飛天大蟑螂」入侵！他怒討全額退費　公審反遭大逆風　

武玄壇關公「娶媽祖」被轟！會香被1狀況中斷　網嘆：預報員要哭了

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

「2018年就禁用」含反式脂肪的奶精！　營養師：喝奶茶不用怕

大嫂拿嬰兒尿布「逼家人聞」　她不願幫顧小孩反被爸媽斥責

試穿完了　UNIQLO店員「喊1句」妹子愣住！過來人解釋

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

李雅英應援熱歪蹲下抱電扇　搞怪搖擺網笑：真的熱壞XD

空降餐廳老闆…她「請不到員工」求救　網看薪水條件傻眼：超爛

1便當比炸雞腿飯「還傷腎」　醫生示警：熱量也非常驚人

好市多貝果漲100「壓力測試失敗」！她見新標價驚：悄悄降價了

陌生人買單！「慷慨咖啡館」有洋蔥　失戀、單親媽、街友免費喝

住飯店「飛天大蟑螂」入侵！他怒討全額退費　公審反遭大逆風　

武玄壇關公「娶媽祖」被轟！會香被1狀況中斷　網嘆：預報員要哭了

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

「2018年就禁用」含反式脂肪的奶精！　營養師：喝奶茶不用怕

大嫂拿嬰兒尿布「逼家人聞」　她不願幫顧小孩反被爸媽斥責

試穿完了　UNIQLO店員「喊1句」妹子愣住！過來人解釋

鄰居點「手臂粗蚊香」害一家三口中毒　小孩躺地板狂嘔

范琪斐「應感謝黃國昌」！挨轟側翼影點閱破70萬　他揭斗內金額

陸男快艇直衝淡水河　專家曝「共軍恐測防務漏洞」成新型態侵擾

人夫外遇被原諒！11年後抓包妻子玩更大　連吃7男還狂去情趣按摩

志願役洗澡突尖叫「啊！」一聲倒地　疑遭電擊一度命危　海巡說明

台歐半導體A咖齊聚貿協「柏林論壇」　歐盟多國200人出席

空降餐廳老闆…她「請不到員工」求救　網看薪水條件傻眼：超爛

黑鮪魚提早大豐收急頒「禁捕令」　東港漁民怒：已準備出海

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆「下樓看看」　女友淚吐真相

WWDC大會將登場　蘋果傳放大招！iOS 18可望導入AI功能

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

好市多貝果漲100挨轟！如今悄悄降價

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

辦「關公媽祖合婚」惹議！台南神壇：僅單純參香

住飯店遭大蟑螂入侵　他怒討全額退費

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

武玄壇關公「娶媽祖」被轟！　會香被1狀況中斷

試穿完了　UNIQLO店員1句她愣住

喝奶茶不用怕！「2018年就禁用」含反式脂肪的奶精

空降餐廳老闆…她請不到員工求救　網看條件傻眼

慷慨咖啡館有洋蔥！失戀、單親媽免費喝

12星座一周運勢！摩羯桃花爆棚　天秤工作愛情兩頭燒

進入炎熱模式！全台高溫飆33度　專家：台灣梅雨季結束了

歐洲旅遊自由行　PTT狂推2地：治安好

更多熱門

相關新聞

日本爆食人菌　醫：6類人死亡風險高

日本爆食人菌　醫：6類人死亡風險高

日本爆發「食人菌」疫情，今年短短5個月已有近千人因感染A型鏈球菌，是去年同期的2.8倍。疾管署則表示，台灣目前未見異常狀況，和近4年趨勢相當；針對該細菌，台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民指出，世界各地都有，因為傷口感染時會導致組織壞死，也被稱為「食人菌」，致死率也曝光了。

晴空匯大火！　豐邑總經理首回應

晴空匯大火！　豐邑總經理首回應

全球最佳50餐廳榜單　泰國「這間」亞洲最強

全球最佳50餐廳榜單　泰國「這間」亞洲最強

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

4招瘦成明星！男曝超有效減肥法：跟營養師結婚

4招瘦成明星！男曝超有效減肥法：跟營養師結婚

關鍵字：

周刊王餐廳薪水

讀者迴響

熱門新聞

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年

蛇頭魚入侵美國　官員建議一見就殺

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟說明

男被關進行李箱悶死　女友：玩躲躲貓

台灣佳麗世界選美冠軍報喜：Taiwan我們做到了

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

「帝爺公蛇」來了！連續45年現身南投天受宮

好市多貝果漲100挨轟！如今悄悄降價

蜂蜜水「2時間點喝」最好！醫推：還睡得更好

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

艾莉絲還原警察上門真相！

陸男駕小艇抵淡水　自曝「投奔自由」

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

獨／萬華房東死狀慘！雙臂全刀傷、頭骨被敲碎

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面