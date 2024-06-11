佛州驚傳1日2起鯊魚攻擊事件！　3人被咬遭斷手、截肢

▲佛州鯊魚咬人。（圖／翻攝臉書）



記者張靖榕／綜合報導

美國佛羅里達州狹地（Florida Panhandle）一日竟發生2起攻擊事件，導致2名青少女受傷，其中一人失去左手與部分右腿，還有一名45歲女子左前臂遭咬斷。當局緊急關閉海灘並巡邏水域，隔天即重新開放，但警方仍提醒，下水者一定要保持警覺。

事件發生在上周五（7日），沃頓郡（Walton County）警長辦公室於8日在官方臉書帳號表示，警方持續對海岸線及近灘進行監控，並於聖羅薩海灘東南395號公路附近，看到一條雙髻鯊（Hammerhead shark），長約14英尺（約4.3公尺）。警方表示鯊魚一直都有在墨西哥灣中出沒，因此並不罕見，不過海邊遊客仍應保持警覺，隨時注意周遭環境。

雙髻鯊又稱錘頭鯊，鮮少發生攻擊人的事件，被視為對人類低度威脅的鯊魚。當局在海灘上插上代表「高危險」的紅旗，以及示意「有危險海洋生物出沒」的紫旗。

美東時間7日下午發生的2起鯊魚咬人事件，都是公牛鯊（bull shark）所犯下。公牛鯊適應性強，雖然並非淡水鯊魚，卻能夠進入淡水區域，並且攻擊性強，是在海邊傷人最常見的鯊魚，許多被以為是大白鯊攻擊人的事件，事實上都是公牛鯊所為。

警方表示，3名傷者中，受傷最嚴重的是7日下午1時15分許遭攻擊的45歲女子，她當時與丈夫在沃特桑德海灘游泳，慘遭鯊魚鎖定的她，左前臂遭截肢，並緊急被送上直升機前往醫院救治。

當天首起攻擊事件約1個半小時後，下午快要3時，一名15歲和一名17歲的少女在西克雷斯特海灘附近游泳，其中一人大腿與手部被咬，另一人也被咬受傷。所幸當時現場有2名正在度假的醫生，2人立刻為女孩綁止血帶，並持續對傷口施壓，最終救回女孩一命。

女孩的母親事後發文表示，女孩的左手被鯊魚咬掉了，其中一隻腿也因傷勢過重不得不截肢。