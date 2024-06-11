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前美卿蓬佩奧：美國有能力同時應對歐洲與印太安全挑戰

▲美國前國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

▲美國前國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭戰火未歇，中國對印太區域的安全威脅不斷，前美國國務卿蓬佩奧今天說，美國有足夠資源能力同時應對兩個區域的挑戰，他不接受某些人說法，亦即美國不得不在兩者間權衡取捨。

蓬佩奧（Mike Pompeo）今天於英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）與副所長查默斯（Malcolm Chalmers）對談，並回應受邀出席的聽眾和媒體提問，主題為「與烏克蘭同在」。

蓬佩奧曾在前美國總統川普（Donald Trump）任內擔任國務卿。他近期曾數次公開表達，若川普今年11月重返白宮，他願意再次進入政府服務。他目前是烏克蘭最大電信商「基輔之星」（Kyivstar）的獨立非執行董事。

蓬佩奧對現任美國總統拜登（Joe Biden）政府處理烏克蘭戰爭及其他區域和跨區域安全挑戰的方式多所批評。

他提到，不斷談論對「局勢升高」風險的擔憂，並闡述己方不會採取什麼行動，事實上就是在公開表達對敵方的畏懼，而這完全無助嚇阻。

此外，一旦已無法對敵方產生嚇阻效果，試圖恢復它將很困難：嚇阻效果永遠只會是暫時的，必須把握時機善加利用。

蓬佩奧認為，比起中國和伊朗對俄羅斯的強力支持，美國對烏克蘭的支持顯然有所保留。

他說，有太多人害怕激怒俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、害怕引發他敵意，但問題是蒲亭永遠都有理由感到被激怒、與其他人為敵。

至於川普將如何做到他曾宣稱的，一旦勝選，將於24小時內結束在烏克蘭的戰爭，蓬佩奧之前接受媒體採訪時曾說，川普的意思應該是他會在上任24小時內著手處理這個問題。

蓬佩奧另曾提到，在川普的共和黨政府任內，美國首次向烏克蘭供應防衛性武器，而在川普之前、與拜登同為民主黨籍的前總統歐巴馬（Barack Obama）則拒絕提供。蓬佩奧並指出，若蒲亭不認為繼續侵略烏克蘭的代價將高於好處，則他當然不會縮手，那麼各界揣測俄烏和談可能結果就缺乏意義。

蓬佩奧今天說，要蒲亭知難而退，首先要讓他清楚認知到，為延續戰爭而必須付出的代價將遠高於任何潛在利益，川普勢必會這麼做。

另一方面，在川普領導下，美方將持續敦促歐洲投入資源於自我防衛，而能源政策必須是安全防衛一部分。

蓬佩奧說，他其實不太在乎俄羅斯怎麼看「戰爭將如何結束」，但他很在意中國及其他國家怎麼看。

他強調，世界必須看到「侵略戰爭不會獲得回報」，且俄羅斯民眾及領導層必須承受的代價遠遠超過好處。

同時，各界必須理解，戰火平息往往只是暫時的現象，從來不會有永遠的止戰，因為「邪惡」不會消失。俄羅斯對其他國家構成的安全風險也是長期的，除非俄羅斯國內發生根本性的變化。

北大西洋公約組織（NATO）7月將於華府舉行峰會。蓬佩奧指出，北約各國必須以建立新的安全架構為目標：這架構必須足以嚇阻蒲亭及其繼任者，且與2021年9月當時的安全架構有很大不同。

蓬佩奧說，2021年9月，美國情報機關已研判俄羅斯有很高機率將對烏克蘭發動侵略，但直到2022年2月，全世界「幾乎什麼都沒做」，這相當於對侵略行動開綠燈。

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