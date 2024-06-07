特斯拉墜橋1死！7千顆鋰電池狂燒　勇消「急建水池」浸泡滅火

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林縣虎尾鎮下溪里三塊厝橋附近、國道1號橋下昨(6日)晚間9時12分發生嚴重車禍，1輛特斯拉不明原因衝出車道，當場從6.5公尺高陸橋上墜落平面道路，斷成兩截起火燃燒，造成1死1傷。由於特斯拉內有高達7000顆的鋰電池，達180度高溫時會自燃，因此消防人員建造一個簡易水池，藉此讓特斯拉降溫。

▲為了讓特斯拉降溫，消防用防汛檔板製造簡易水池，並持續射水降溫。（圖／記者蔡佩旻攝，下同）



虎尾消防分隊分隊長李偉順說明，特斯拉電動車內部裝有高達7000顆鋰電池，在每顆電池高於180度的狀態下，會產生熱失控反應自燃，因此僅靠一般消防車射水無效，主要得靠冷卻浸泡之方式才能阻止一連串的自燃反應。

李偉順表示，在國內水利單位防汛專用的防水擋板，剛好可以派上用場，現場將防汛擋板圍成一圈，即可成為小型的泡水區，而該輛特斯拉當下溫度達到8、90度，仍在持續升溫中，因此同仁將特斯拉吊到水池內進行浸泡，並持續噴灑大量消防水車的水，將電瓶淹沒降溫，增加冷卻速度，中途也會將車體拉起，確認底盤溫度是否有降低，後續再繼續觀察。

另外，防汛擋板每片要價不菲，屬於瑞典的專利設計，每片定價將近6000至7000元。

▲消防人員查看底盤溫度是否有降溫。



本案發生在6日晚間9時12分，35歲的陳姓男子駕駛特斯拉載著蔡姓男子(副駕，30歲)、黃姓男子(乘客，34歲)沿著國道1號南行，行經事故路段時，突因不明原因偏離車道、還衝出護欄從高6.5公尺的陸橋上墜落平面道路，當場斷成2截，車尾卡在路上、車頭掉到樹林裡燃燒。

初步了解，陳男無大礙未送醫、黃姓乘客輕傷，然副駕蔡男因整個人噴飛車外，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍傷重不治，詳細肇事原因還有待進一步釐清。