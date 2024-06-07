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西螺環陞貨運捐贈物資　弱勢家庭提前感受端午溫暖

▲雲林西螺福興宮與長期支持地方公益善舉的環陞貨運公司一同捐贈肉粽、白米、沙拉油、乾糧等總值近20萬元民生物資關懷社會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林西螺福興宮與長期支持地方公益善舉的環陞貨運公司一同捐贈肉粽、白米、沙拉油、乾糧等總值近20萬元民生物資關懷社會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

再三天就是農曆五月五端午佳節，雲林西螺福興宮今年與長期支持地方公益善舉的環陞貨運公司，一同捐贈肉粽、白米、沙拉油、乾糧等總值近20萬元民生物資關懷社會，西螺鎮長廖秋萍亦主動動員公所人員協助，將物資發送給鎮內列冊關懷之弱勢家戶，表達社會溫暖關懷之意，祝福所有受贈者歡度端陽。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮素以發揚太平媽祖慈悲關懷為己任，對推廣公益、弱勢家戶關懷等不餘遺力，希望此次捐贈端午關懷物資的善舉可以拋磚引玉，持續造福社會。同時，感謝西螺鎮公所長期對廟方的支持，讓許多社會公益活動的推動更加順利，讓這些關懷對象可以感受到社會的溫暖。

▲雲林西螺福興宮與長期支持地方公益善舉的環陞貨運公司一同捐贈肉粽、白米、沙拉油、乾糧等總值近20萬元民生物資關懷社會。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮長廖秋萍表示，非常感謝福興宮與環陞企業一起捐贈肉粽、白米、麵線、泡麵、沙拉油、餅乾等共250份民生物資關懷社會。西螺鎮公所會在第一時間，由各課室人員與里幹事協助將愛心物資發送到鎮內核定之中低收入戶家中，讓弱勢家戶提前感受端午佳節溫馨氛圍。

▲雲林西螺福興宮與長期支持地方公益善舉的環陞貨運公司一同捐贈肉粽、白米、沙拉油、乾糧等總值近20萬元民生物資關懷社會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮與環陞貨運公司共同捐贈肉粽、白米、沙拉油、乾糧等近20萬元民生物資關懷弱勢。（圖／記者蔡佩旻攝）

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