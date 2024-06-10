　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

歐洲旅遊說走就走　「PTT狂推2地治安好」可自由行：此生必去

▲▼荷蘭旅遊，阿姆斯特丹，阿姆斯特丹運河區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲荷蘭阿姆斯特丹運河區。（圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

出國旅遊可以讓人們暫時拋開工作與生活壓力，國人出國首選常是日本、泰國等等，不過仍有人想一探歐洲遠方的國度，有網友好奇，第一次自由行，最推薦哪個歐洲國家？貼文一出，許多網友點名荷蘭、冰島，「荷蘭不錯啊，而且英語友善，治安也不差」、「冰島超值得去」。

有網友在PTT發文，「第一次歐洲自由行會推薦哪個國家？」存了一筆錢，但發現存錢速度比不上房價漲價的速度，離頭期款還有很一長段距離，「不如拿來壯遊，遊歐洲，這次跟長輩來歐洲覺得不錯，如果之後要再來，可以考慮自由行」，求問第一次歐洲自由行會推薦哪個國家？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，不少人推薦荷蘭、冰島，「荷蘭或德國吧」、「荷蘭、西班牙」、「荷蘭也很好玩，如果你喜歡一些神奇的東西就更好玩了」、「推春天的荷蘭，鬱金香花田和一望無際的綠色原野好美，看過一輩子都不會忘記的畫面」、「冰島，沒有之一」、「冰島自由行超好玩」、「冰島此生必去」。

另外，其他網友則推薦，「奧地利首選，瑞士次之」、「有預算西歐，沒預算南歐東歐」、「克羅埃西亞，物價便宜、治安好、人友善、風景優美」、「挪威！峽灣冰河都很壯觀，夏天日照長，冬天也有極光」、「捷克跟奧地利，當地還算友善，交通不差、物價不高，治安在歐洲算好的」。

▼ 冰島。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼ 冰島。（圖／取自免費圖庫pixabay）

ET快訊
台灣18歲男生身高縮水、女生反變高！醫點出問題
快訊／邱丹酒駕！出車禍畫面曝　輪胎爆了
快訊／邱丹國道酒駕！　樂天桃猿將懲處
金鍾國突認遭詐騙　損失高達數10億
台灣是「洗腎」王國！醫曝「5大常見症狀」：小心腎壞了
228公園性侵女子！　他摸到烙賽嚇到停手

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

歐洲旅遊說走就走　「PTT狂推2地治安好」可自由行：此生必去

雲林首辦國慶焰火　炮陣地拍板確定！站月台就能看

谷關路沒有封！俄羅斯正妹安妮救觀光脫了　邀泡湯吃美食

主管「完美主義」又愛指揮！員工變超廢⋯他驚覺：我把人都逼瘋了

桃勤今年地安事故頻傳　「拖車漏油」遭民航局發文討報告

1.2萬紅包藏枕頭！　誤丟垃圾車急險燒光

金門龍舟競賽今開幕！海龍蛙兵扛船下水吸睛　千人共度端午佳節

台灣高中生「亞洲物理奧賽」奪3金5銀　建中最大贏家

工藝中心打造兒童木育樂園！「玩聚列車特展」親子必收景點+1

踝襪、短襪=老人？妹子認證「媽媽才穿」網紅也中槍　大票崩潰

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

張書偉婚禮「甜吻謝京穎24秒」　曝她貼心舉動：這種老婆哪裡找

歐洲旅遊說走就走　「PTT狂推2地治安好」可自由行：此生必去

雲林首辦國慶焰火　炮陣地拍板確定！站月台就能看

谷關路沒有封！俄羅斯正妹安妮救觀光脫了　邀泡湯吃美食

主管「完美主義」又愛指揮！員工變超廢⋯他驚覺：我把人都逼瘋了

桃勤今年地安事故頻傳　「拖車漏油」遭民航局發文討報告

1.2萬紅包藏枕頭！　誤丟垃圾車急險燒光

金門龍舟競賽今開幕！海龍蛙兵扛船下水吸睛　千人共度端午佳節

台灣高中生「亞洲物理奧賽」奪3金5銀　建中最大贏家

工藝中心打造兒童木育樂園！「玩聚列車特展」親子必收景點+1

踝襪、短襪=老人？妹子認證「媽媽才穿」網紅也中槍　大票崩潰

壽山動物園發「粽子」　紅毛猩猩開箱發現「沒包料」不敢相信

獨／樂天桃猿邱丹酒駕上國道「自撞護欄」！　打電話求救畫面曝光

翻譯老師合照「邊佑錫麥架」！　畫面曝光...高出1顆頭：第一次看到

歐洲旅遊說走就走　「PTT狂推2地治安好」可自由行：此生必去

連獲奧斯卡！《不丹沒有槍》導演「台灣女婿」獲美榮譽博士

全球最大生技業盛事「北美BIO展」告捷　台灣館完成400場次洽談

雲林首辦國慶焰火　炮陣地拍板確定！站月台就能看

迷路女求助警「幫打給男友」…她竟是跟騷犯　苦主法師獲賠20萬

台灣18歲男生身高縮水、女生反變高！醫點出「常見發育問題」

一堆人搶「租金45K↑房子」都誰在租？內行曝1族群超愛：爽翻

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

生活熱門新聞

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

1年只有1次！　端午「最強午時水」除霉運招貴人

禁慾！　今端午「九毒日之首」7禁忌一次看

快訊／國家警報響！　大雷雨襲1縣市

進入炎熱模式！全台高溫飆33度　專家：台灣梅雨季結束了

日本爆食人菌疫情！前台大醫：不用取消旅行

醫師高考增列年級限制！6校學生遭突襲抗議

快訊／端午變天！　7縣市大雨特報

踝襪、短襪=老人？妹子認證「媽媽才穿」

爽用到年底！「6款免費貼圖」柴柴萌爆了

快訊／雨勢升級！　7縣市豪大雨

日本爆「食人菌」疫情　疾管署說明

雨還要下6天　2地午後雷雨最猛

端午節行房恐遭邪毒傷身！命理師揭6禁忌

更多熱門

相關新聞

宜蘭端午連假旅客「對半砍」　李孟諺允諾：增加補助

宜蘭端午連假旅客「對半砍」　李孟諺允諾：增加補助

0403強震重創花蓮，同一旅遊廊帶的宜蘭觀光也受到衝擊，旅宿業者反映今年端午連假住房率約4成5，幾乎是往年連假「對半砍」，宜蘭縣政府與業者近期將拜會中央，爭取振興補助。交通部長李孟諺今(10日)表示，宜蘭除既有活動外，後續也會增加推廣補助項目，視訂房狀況滾動調整。

取消訂房被收手續費？　旅遊達人揭秘訣

取消訂房被收手續費？　旅遊達人揭秘訣

機票印一排神秘「SSSS」要二次安檢　旅遊達人曝1類人中獎率高

機票印一排神秘「SSSS」要二次安檢　旅遊達人曝1類人中獎率高

鐵路便當節登場「民眾凌晨3點搶排隊」　台鐵：營收破千萬

鐵路便當節登場「民眾凌晨3點搶排隊」　台鐵：營收破千萬

鳳凰股東會通過配發股利3元　5箭齊發力拚營運成長

鳳凰股東會通過配發股利3元　5箭齊發力拚營運成長

關鍵字：

自由行歐洲國家荷蘭旅遊網友推薦

讀者迴響

熱門新聞

妹子廁所裝百葉窗　鄰居1句話她崩潰「像裸奔了3年」

台中私人招待所驚見「超兇女體盛」！醫師喊母湯

艾莉絲凌晨突遭「4警察上門盤查」！

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

陸男駕快艇直衝淡水！　海巡全程鎖定逮人

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

孫鵬首度鬆口道歉！

紅衣人聚北市第一凶宅！4宮廟出巡掃蕩兇邪

1年只有1次！　端午「最強午時水」除霉運招貴人

重大分水嶺！　20張醫療、意外、失能險掰了

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！

《英雄聯盟》選手殺人！求歡不成悶死女

禁慾！　今端午「九毒日之首」7禁忌一次看

更多

最夯影音

更多

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面