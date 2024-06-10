歐洲旅遊說走就走　「PTT狂推2地治安好」可自由行：此生必去

▲荷蘭阿姆斯特丹運河區。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

出國旅遊可以讓人們暫時拋開工作與生活壓力，國人出國首選常是日本、泰國等等，不過仍有人想一探歐洲遠方的國度，有網友好奇，第一次自由行，最推薦哪個歐洲國家？貼文一出，許多網友點名荷蘭、冰島，「荷蘭不錯啊，而且英語友善，治安也不差」、「冰島超值得去」。

有網友在PTT發文，「第一次歐洲自由行會推薦哪個國家？」存了一筆錢，但發現存錢速度比不上房價漲價的速度，離頭期款還有很一長段距離，「不如拿來壯遊，遊歐洲，這次跟長輩來歐洲覺得不錯，如果之後要再來，可以考慮自由行」，求問第一次歐洲自由行會推薦哪個國家？

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貼文曝光，不少人推薦荷蘭、冰島，「荷蘭或德國吧」、「荷蘭、西班牙」、「荷蘭也很好玩，如果你喜歡一些神奇的東西就更好玩了」、「推春天的荷蘭，鬱金香花田和一望無際的綠色原野好美，看過一輩子都不會忘記的畫面」、「冰島，沒有之一」、「冰島自由行超好玩」、「冰島此生必去」。

另外，其他網友則推薦，「奧地利首選，瑞士次之」、「有預算西歐，沒預算南歐東歐」、「克羅埃西亞，物價便宜、治安好、人友善、風景優美」、「挪威！峽灣冰河都很壯觀，夏天日照長，冬天也有極光」、「捷克跟奧地利，當地還算友善，交通不差、物價不高，治安在歐洲算好的」。

▼ 冰島。（圖／取自免費圖庫pixabay）

