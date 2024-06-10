宜蘭端午連假旅客「對半砍」　李孟諺允諾：增加補助

▲交通部長李孟諺(左二)視察國道收假日車流。 （圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

0403強震重創花蓮，同一旅遊廊帶的宜蘭觀光也受到衝擊，旅宿業者反映今年端午連假住房率約4成5，幾乎是往年連假「對半砍」，宜蘭縣政府與業者近期將拜會中央，爭取振興補助。交通部長李孟諺今(10日)表示，宜蘭除既有活動外，後續也會增加推廣補助項目，視訂房狀況滾動調整。

今是端午連假最後一天，李孟諺上午前往高速公路局北區坪林交控中心，視察國道5號收假日車流的情況，被問民進黨北市議員李建昌日前在臉書發文抵制花蓮言論引起地方反彈，李孟諺說，0403地震後，全國民眾出錢出力，可見同心讓花蓮從震災後振興。

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李孟諺表示，中央也推出一系列政策，包含災後復甦、觀光振興方案，尤其住宿補助從6月1日開始，也啟動台灣好行、觀光巴士補助推動。這次連假較短、氣候不穩定，影響民眾出遊，後續會根據住宿狀況，在政策上做盤點調整；暑假將至，也鼓勵國人到花蓮旅遊。

宜蘭旅宿住房率僅4成5，旅客大幅減少，宜蘭縣府表示，花東都有中央振興旅遊補助，宜蘭卻沒有，將與縣內旅宿業者拜會中央，給予宜蘭振興旅遊補助。對此李孟諺說，宜蘭除既有活動外，後續也會增加推廣補助項目，視訂房狀況做滾動調整。