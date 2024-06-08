入住前24小時「取消訂房」被收手續費？　旅遊達人揭免付祕訣

▲ 旅客在接近飯店入住時間時取消，會被收取手續費。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

許多人出遊時都會提前訂房，尤其是在旅遊旺季或熱門地區，房間可能會很快被訂滿，且許多酒店和住宿平台會提供早鳥優惠，提前預訂往往可以享受到更低的價格，但若行程有變，需在入住前24小時內取消訂房，往往會被收取手續費，近日就有一名旅遊達人分享一項可避免支付取消費用的技巧。

根據《每日郵報》，旅遊達人謝里夫（Sharif Ceasar）經常在IG上傳各種旅行小知識，近期他在影片中分享一個方法，聲稱可讓旅客在最後一刻取消訂房卻不需支付手續費，也就是更改入住日期，以避免支付取消費用。

謝里夫在影片中一人分飾兩角，先是扮演顧客來到飯店櫃台，表示「我想取消我的飯店預訂」，他扮演的櫃台人員回應，「沒問題，但我們必須收取300美元取消費，因為距離您預訂的時間不到24小時」。顧客又說，「我不會支付300美元」，飯店員工則回答，「這是飯店的規定，我也沒辦法」。

接著顧客問道，「那我可以將入住日期改為下周嗎？」而櫃台人員同意這項要求。隔天顧客又致電飯店表示，「我想取消下周的預訂」，飯店人員對此則回覆，「沒問題，先生。我會處理此事並向您退款」。

影片發布後引起廣泛關注，許多網友留言表示，「是的，我已經通過更改日期取消了好幾次酒店」、「這可以確認飯店取消預訂的情況」，「我取消好幾次預訂了」、「這招在Airbnb也行得通！有次我遇到颱風不得不取消訂房，業者礙於平台政策不給退款，於是我靠這招解決。」

但也有不少人質疑，「第三方預訂特別難以取消，因為它們通常是不可更改、不可取消和不可退款的，而且這個過程要求他們每次都聯繫酒店以獲得修改或取消預訂的許可」、「這招適用於直接透過飯店預訂，第三方預訂特別難取消」、「飯店已經非常清楚這種招數，因此他們不會允許任何修改，包括更改日期，以防止顧客試圖規避政策」、「我們的飯店會通知客戶，由於他們延後預訂，將無法再次取消」。

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