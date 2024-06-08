　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機票印一排神秘「SSSS」要二次安檢　旅遊達人曝1類人中獎率高

▲▼機票出現SSSS將被二次高規格安檢。（圖／翻攝布萊N機票達人臉書）

▲機票出現SSSS將被二次高規格安檢。（圖／翻攝布萊N機票達人臉書）

記者李姿慧／台北報導

旅遊達人布萊N搭機從台灣飛美國西雅圖，登機證被蓋了神祕的「SSSS」，需進行高規格二次安檢，且這已是布萊N第二次「中獎」，布萊N表示，安檢人員告知他「傳說跟教召一樣，中過一次，再中機率很高。」

機票達人布萊N今(8日)在臉書上秀出一張台北飛美國西雅圖機票，上面除了班機和登機資訊外，出現一排神祕的「SSSS」，布萊N發文表示，又一次拿到4S，安檢的阿伯跟他說「傳說跟教召一樣，只要中過一次，再中機率很高」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該文也釣出許多苦主，不少網友表示，「我兒四個月嬰兒這次出境台灣也遇到了，地勤安檢都覺得不可思議」、「我家那個也是連續2次拿到，雖事隔7年，但都是前往同一國家」、「中過後，後面真的會一直賓果」、「是真的，我也是莫名被選中兩次」、「Me too，今年連中兩次」、「中過一次，就經常中。我試過最嚴謹一次，是用間尺掃頭髮」。「我也中過三次，的確都是集中在半年內左右」。

另也有網友說，「多年前也曾在美國遇過一次，入境沒問題，但每一次的境內轉機都被特別盤查，有次問一位黑人檢查員為何是他，對方回答是隨機選的。反正沒犯法不用擔心，配合就好」、「護照去過太多地方了，可能有些是他們有點忌諱的地方」，

還有網友指出，「這是真的，我第一次在美國登機證被打4S之後就連續幾次都是4S，他們可能是覺得有被特別檢查過一次，可能代表有問題，所以就多檢查幾次」、「等換了新護照會好一點」。

SSSS是二次安檢（英語：Secondary Security Screening Selection）的縮寫，是美國運輸安全管理局（TSA）對部分旅客要求的額外安全檢查，有些航空公司會以「*S*」標示。

容易受到二次安檢的人包括，以現金購買當天機票、只買單程機票、曾辦理登機手續卻無上機紀錄、沒帶齊證件或未攜帶身分證、曾攜帶違禁品、未報關稅者及來自高風險國家者等。手持該張登機證的旅客，必須經過更加嚴格的安檢，包括進階訊問、脫鞋檢查、行李開箱等。若是拒絕二次安檢，可能無法登機。

ET快訊
水原一平又失業！Uber Eats證實「已停權」
台劇「3大男女神」搭北捷摘口罩！　隔壁民眾滑手機
卡麥隆被騙！和「烏克蘭前總統」視訊聊天　驚覺上當
黃鶯鶯素顏現身靈堂　擁抱邱瓈寬
180公分帥男約砲戴套！　慘遇「毒玫瑰」下體流膿
機票印一排神秘「SSSS」　旅遊達人曝1類人中獎率高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不只雞蛋會爆炸！超商「2款食品」也不能微波　網驚：長知識

1個月收3次詐騙包裹！作家怒：政府不解決嗎？　4超商申訴方式必看

連假首日交通量少3%　下午還有一波車潮「國道9路段易塞」

販售「台中一中的空氣」100%純正！網秒懂：媽媽的味道

老鳥每天翹班「薪水領更多」！妹子氣喊離職　一票嘆：那是他的本事

山區持續豪雨！奧萬大聯外道路崩坍中斷　 森林遊樂區封閉至6／9

快訊／午後雨彈來了！12縣市大雨特報

機票印一排神秘「SSSS」要二次安檢　旅遊達人曝1類人中獎率高

電梯公告「1用詞」飄出迷彩味！男網友爆共鳴：看完後恢復上一動

50-64歲免費肺鏈疫苗快沒了！全國僅剩1.5萬劑「北市不到千劑」

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

沒開瓶器也能開紅酒瓶？　物理系教授演示徒手妙招

小情侶衝畢典出事！台中看夜景清晨趕新竹　 機車雙載撞飛畫面曝

不只雞蛋會爆炸！超商「2款食品」也不能微波　網驚：長知識

1個月收3次詐騙包裹！作家怒：政府不解決嗎？　4超商申訴方式必看

連假首日交通量少3%　下午還有一波車潮「國道9路段易塞」

販售「台中一中的空氣」100%純正！網秒懂：媽媽的味道

老鳥每天翹班「薪水領更多」！妹子氣喊離職　一票嘆：那是他的本事

山區持續豪雨！奧萬大聯外道路崩坍中斷　 森林遊樂區封閉至6／9

快訊／午後雨彈來了！12縣市大雨特報

機票印一排神秘「SSSS」要二次安檢　旅遊達人曝1類人中獎率高

電梯公告「1用詞」飄出迷彩味！男網友爆共鳴：看完後恢復上一動

50-64歲免費肺鏈疫苗快沒了！全國僅剩1.5萬劑「北市不到千劑」

不只雞蛋會爆炸！超商「2款食品」也不能微波　網驚：長知識

屏東三地門共融生活中心市集　展現營運成果

國民黨國會3策略曝光！　全力拼返「民生」戰場

水原一平又失業！Uber Eats證實「已停權」　連跑外送都被禁

藍委嗆綠突襲「救國團條款」　柯建銘傻眼：自己缺席說我們偷襲

BMW「大改款X3實車照」流出！水箱格柵成亮點、電動iX3首搭新平台

英外相卡麥隆被騙！和「烏克蘭前總統」視訊聊天　驚覺上當

陸女試用期狂被約「潛規則」　拒絕後遭主管「踢出工作群組」

囤房稅2.0下月上路　1招可享房屋稅優惠稅率

玉山盃／美日球探聚焦！火球男蕭齊等旅外　林維恩相約美國見

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

生活熱門新聞

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

180公分帥男約砲戴套！慘遇「毒玫瑰」下體流膿了

31冰淇淋突發公告「全商品降價」

他批黃仁勳逛夜市討好台人　被罵到刪文

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

快訊／午後雨彈來了！12縣市大雨特報

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

午時水加這料轉運最威　沒艾草照樣除穢氣

端午「午時水」除霉運　1招提升貴人運

國道多路段塞了「1處紫爆龜速10多公里」　上午防9地雷路段

洗碗精殘留恐損害腸胃道　醫教8招徹底洗淨

鋒面在北方活動！午後大雷雨游擊全台　梅雨再下7天

即／黃仁勳結束台灣最後一站

看《木曜4》爆尷尬！骨灰級鐵粉「狂做1事」超掙扎

更多熱門

相關新聞

鐵路便當節登場「民眾凌晨3點搶排隊」　台鐵：營收破千萬

鐵路便當節登場「民眾凌晨3點搶排隊」　台鐵：營收破千萬

台鐵舉辦第9屆鐵路便當節今(7日)起在台北車站登場，國內外有53家業者參展，開賣超過47款鐵路便當等商品，有民眾為搶購便當，凌晨3點半夜摸黑騎機車衝北車排隊搶頭香，台鐵公司董事長杜微表示，今年規模更盛大，營收將首度破千萬元，今年整年度便當銷售量也預估將破上千萬份。

鳳凰股東會通過配發股利3元　5箭齊發力拚營運成長

鳳凰股東會通過配發股利3元　5箭齊發力拚營運成長

大陸正妹問「怎麼去台灣玩」慘遭出征：不歡迎

大陸正妹問「怎麼去台灣玩」慘遭出征：不歡迎

參團赴陸旅遊遭留置調查　觀光署：旅行社有通報「當事人已返台」

參團赴陸旅遊遭留置調查　觀光署：旅行社有通報「當事人已返台」

桃機估端午運量破65萬「籲提早3小時報到」　6大尖峰時段曝　

桃機估端午運量破65萬「籲提早3小時報到」　6大尖峰時段曝　

關鍵字：

旅遊SSSS機票安檢布萊N

讀者迴響

熱門新聞

花樣少女慘遭殺害棄屍　沒有凶手的命案成永遠遺憾

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

蔡阿嘎發文感嘆「人要抱持善良」

180公分帥男約砲戴套！慘遇「毒玫瑰」下體流膿了

蔡阿嘎疑開酸蘿拉「三千萬同學」

31冰淇淋突發公告「全商品降價」

他批黃仁勳逛夜市討好台人　被罵到刪文

蔡阿嘎深夜發聲：這樣算長大了吧！「流量擺眼前不作為」

看起來溫和「其實超不好惹」3大星座

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

張學友染RSV！3類人注意　台大醫：常有6症狀

快訊／午後雨彈來了！12縣市大雨特報

白石茉莉奈親揭封殺清水健6年原因

更多

最夯影音

更多

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面