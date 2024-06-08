機票印一排神秘「SSSS」要二次安檢　旅遊達人曝1類人中獎率高

▲機票出現SSSS將被二次高規格安檢。（圖／翻攝布萊N機票達人臉書）

記者李姿慧／台北報導

旅遊達人布萊N搭機從台灣飛美國西雅圖，登機證被蓋了神祕的「SSSS」，需進行高規格二次安檢，且這已是布萊N第二次「中獎」，布萊N表示，安檢人員告知他「傳說跟教召一樣，中過一次，再中機率很高。」

機票達人布萊N今(8日)在臉書上秀出一張台北飛美國西雅圖機票，上面除了班機和登機資訊外，出現一排神祕的「SSSS」，布萊N發文表示，又一次拿到4S，安檢的阿伯跟他說「傳說跟教召一樣，只要中過一次，再中機率很高」。

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該文也釣出許多苦主，不少網友表示，「我兒四個月嬰兒這次出境台灣也遇到了，地勤安檢都覺得不可思議」、「我家那個也是連續2次拿到，雖事隔7年，但都是前往同一國家」、「中過後，後面真的會一直賓果」、「是真的，我也是莫名被選中兩次」、「Me too，今年連中兩次」、「中過一次，就經常中。我試過最嚴謹一次，是用間尺掃頭髮」。「我也中過三次，的確都是集中在半年內左右」。

另也有網友說，「多年前也曾在美國遇過一次，入境沒問題，但每一次的境內轉機都被特別盤查，有次問一位黑人檢查員為何是他，對方回答是隨機選的。反正沒犯法不用擔心，配合就好」、「護照去過太多地方了，可能有些是他們有點忌諱的地方」，

還有網友指出，「這是真的，我第一次在美國登機證被打4S之後就連續幾次都是4S，他們可能是覺得有被特別檢查過一次，可能代表有問題，所以就多檢查幾次」、「等換了新護照會好一點」。

SSSS是二次安檢（英語：Secondary Security Screening Selection）的縮寫，是美國運輸安全管理局（TSA）對部分旅客要求的額外安全檢查，有些航空公司會以「*S*」標示。

容易受到二次安檢的人包括，以現金購買當天機票、只買單程機票、曾辦理登機手續卻無上機紀錄、沒帶齊證件或未攜帶身分證、曾攜帶違禁品、未報關稅者及來自高風險國家者等。手持該張登機證的旅客，必須經過更加嚴格的安檢，包括進階訊問、脫鞋檢查、行李開箱等。若是拒絕二次安檢，可能無法登機。