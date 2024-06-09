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台南竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣　創陣百年喜迎文資授證

▲台南市竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣創立於1924年，德安宮2021年向台南市文資處提報文化資產，9日頒發文化資產登錄證書，肯定廟方及陣頭人員對金獅陣之傳承及保存。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣創立於1924年，德安宮2021年向台南市文資處提報文化資產，9日頒發文化資產登錄證書，肯定廟方及陣頭人員對金獅陣之傳承及保存。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣創立於1924年，為傳承保存金獅陣，德安宮2021年向台南市文資處提報文化資產，經文資處安排委員訪查，肯定其傳承之用心，2023年8月審議決議登錄，並於同年10月正式公告，9日頒發文化資產登錄證書，肯定廟方及陣頭人員對金獅陣之傳承及保存！

▲台南市竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣創立於1924年，德安宮2021年向台南市文資處提報文化資產，9日頒發文化資產登錄證書，肯定廟方及陣頭人員對金獅陣之傳承及保存。（圖／記者林東良翻攝，下同）

德安宮金獅陣之前身為宋江陣，約於1913年由麻豆寮庄民黃秋來組陣，時有「麻豆寮仔宋江，竹仔港大轎」之諺流傳，後逐漸成為竹仔港、麻豆寮、南平社等三個聚落共組之陣頭。1924年時，為因應來年西港刈香（1925年辛丑香科）入王府之需，聘請烏竹林人謝燕師傅傳授金獅陣技藝，改組金獅陣，參與西港刈香迄今從未間斷，為西港刈香中綠腳巾獅陣的始祖。

▲台南市竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣創立於1924年，德安宮2021年向台南市文資處提報文化資產，9日頒發文化資產登錄證書，肯定廟方及陣頭人員對金獅陣之傳承及保存。（圖／記者林東良翻攝，下同）

該陣保存多項武陣傳統儀式，例如出陣前神明加持淨身、喝符水，以及完整之入館、開館、探館及謝館。另亦保存傳統陣式、拳術及棍法，演訓中，金獅之表演（咬蝨、翻獅、過刀）亦能呈現金獅陣之特有套路。因技藝之精湛，該陣更於1970年代後，將武術或陣法傳承至學甲寮、塭內蚶寮、八份、頂山、篤加、茄萣等地，使該庄頭有「師父庄」之稱。

▲台南市竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣創立於1924年，德安宮2021年向台南市文資處提報文化資產，9日頒發文化資產登錄證書，肯定廟方及陣頭人員對金獅陣之傳承及保存。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文資處表示，竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣創立迄今百年，不僅克服少子化困境，長期辦理武術營培育新血，更能維持武陣傳統，獲得庄頭民眾高度之參與認同。2024年今適逢台南甲辰香科年，又喜逢獅陣創陣百年，市府6月9日午間金獅陣謝館圓滿宴暨德安宮神明聖誕之場合，頒發台南市文化資產登錄證書，肯定廟方及陣頭人員對金獅陣之傳承及保存！並期許該陣持續傳承，保存武陣之精神與技藝。

▲台南市竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣創立於1924年，德安宮2021年向台南市文資處提報文化資產，9日頒發文化資產登錄證書，肯定廟方及陣頭人員對金獅陣之傳承及保存。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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