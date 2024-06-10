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熱情活力大展現！　黃偉哲攜手南應大登場索朗祭歡迎北海道民眾來台南

▲日本北海道最盛大的祭典「YOSAKOI索朗祭」為當地最盛大也最悠久的祭典，2024年黃偉哲市長率團參與，也跟參與演出的南應大同學一起出場，為他們打氣應援。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲日本北海道最盛大的祭典「YOSAKOI索朗祭」為當地最盛大也最悠久的祭典，2024年黃偉哲市長率團參與，也跟參與演出的南應大同學一起出場，為他們打氣應援。（圖／記者林東良翻攝，下同）


記者林東良／台南報導

日本北海道最盛大的祭典「YOSAKOI索朗祭」為當地最盛大也最悠久的祭典，2024年黃偉哲市長率團參與，除首度設置台南物產攤位外，也跟交通部觀光署合作設攤展出豐富的台南觀光資訊，積極爭取北海道民眾來台南一遊，黃偉哲市長也跟參與演出的南應大同學一起出場，為他們打氣應援。

▲日本北海道最盛大的祭典「YOSAKOI索朗祭」為當地最盛大也最悠久的祭典，2024年黃偉哲市長率團參與，也跟參與演出的南應大同學一起出場，為他們打氣應援。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南有悠遠的歷史及天然的地理優勢，兼具文化古都、農業大城、美食之都等盛名，最重要的是，台南的溫暖氣候非常適合來自北國的觀光客，而藉著這樣的機會，把台南的文化特色、觀光資訊、水果、農特產都帶到會場分享，讓北海道的朋友們認識台南、愛上台南。

▲日本北海道最盛大的祭典「YOSAKOI索朗祭」為當地最盛大也最悠久的祭典，2024年黃偉哲市長率團參與，也跟參與演出的南應大同學一起出場，為他們打氣應援。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次代表台灣參與索朗祭的台南應用科技大學（簡稱南應大）舞蹈系團隊也來自台南，編舞以「龍來台灣」為主題，融合台南四百劍獅元素，為眾人祈福，團隊特別製作印有大大愛文芒果及「台南」字樣的旗幟，揮舞起來氣勢磅礴，獲得在場日本民眾喝采，也對台南留下深刻印象。

▲日本北海道最盛大的祭典「YOSAKOI索朗祭」為當地最盛大也最悠久的祭典，2024年黃偉哲市長率團參與，也跟參與演出的南應大同學一起出場，為他們打氣應援。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃市長在9日下午演出前為他們加油打氣，更跟他們一起出場，很高興有機會到現場幫演出同學們加油，看到南應大的同學們以精湛的演出站上國際舞台，以活力和熱情感染現場眾人，覺得非常感動。

▲日本北海道最盛大的祭典「YOSAKOI索朗祭」為當地最盛大也最悠久的祭典，2024年黃偉哲市長率團參與，也跟參與演出的南應大同學一起出場，為他們打氣應援。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也特別在9日上午偕同觀光署拜會索朗祭組委會星野尚夫會長，對索朗祭邀請台南參與，且今年初台南主辦台灣燈會時索朗祭表演團隊特別來到台南演出，表達誠摯感謝。星野會長則表示2月份親自走訪後，非常喜歡台南，未來希望促成更多台南與索朗祭的交流。

▲日本北海道最盛大的祭典「YOSAKOI索朗祭」為當地最盛大也最悠久的祭典，2024年黃偉哲市長率團參與，也跟參與演出的南應大同學一起出場，為他們打氣應援。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃市長還受邀在這次祭典壓軸的大賞表演前致詞，他向台下民眾介紹台南，並宣布台南送出365顆愛文芒果作為獎品給大賞獲獎隊伍，象徵一年365天、日日品牌是好日、日日都有台南味，台下則響起一陣歡呼。

▲日本北海道最盛大的祭典「YOSAKOI索朗祭」為當地最盛大也最悠久的祭典，2024年黃偉哲市長率團參與，也跟參與演出的南應大同學一起出場，為他們打氣應援。（圖／記者林東良翻攝，下同）

值得一提的是，有位來自台南、目前正在北海道大學就讀博士班的同學，也參與了日本當地團隊在索朗祭的演出，特別在演出空檔趕來向黃偉哲市長致意，市長祝福她在北海道求學生活一切順利。

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