女檢座遇詐匯1元報案　警未第一時間受理惹議　南警回應了

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女檢座遇詐匯1元報案　警未第一時間受理惹議　南警：依法受理

▲有網友在「靠北police」PO文指出，5月27日有民眾匯了1元要報案凍結帳戶，台南市警四分局育平所第一時間沒有受理報案，有推遲受理報案之嫌。（圖／翻攝自靠北police，下同）

▲有網友在「靠北police」PO文指出，5月27日有民眾匯了1元要報案凍結帳戶，台南市警四分局育平所第一時間沒有受理報案，有推遲受理報案之嫌。（圖／翻攝自靠北police，下同）

記者林東良／台南報導

有網友在「靠北police」PO文指出，5月27日有民眾匯了1元要報案凍結帳戶，台南市警四分局育平所第一時間沒有受理報案，網友質疑稱：「沒想到這年頭還有這種事，難道民眾只損失1元不算被騙嗎？院檢調府會都在轄內，難道要當場表明身分才肯受理嗎？人在做天在看，四分局事後怎麼處理大家都在看」。

▲有網友在「靠北police」PO文指出，5月27日有民眾匯了1元要報案凍結帳戶，台南市警四分局育平所第一時間沒有受理報案，有推遲受理報案之嫌。（圖／翻攝自靠北police，下同）

據了解，該名網友所稱的報案人，為台南1名女檢察官，她遇詐騙集團假冒其友人Instagram社群媒體平台帳號欲詐騙借錢，女檢座將計就計，依對方提供之帳號匯出1元後，向台南市警四分局報案，欲凍結詐騙帳號，疑在受理過程認知有異，網友在「靠北police」網路社群PO文指控派出所未第一時間受理報案，有推遲受理報案之嫌。

▲有網友在「靠北police」PO文指出，5月27日有民眾匯了1元要報案凍結帳戶，台南市警四分局育平所第一時間沒有受理報案，有推遲受理報案之嫌。（圖／翻攝自靠北police，下同）

惟此事也引起網友熱議，網友們指出：「詐騙構成要件，你要陷於錯誤，而受有損失！你明知是詐騙，而匯款；顯然沒有限於錯誤，所以詐騙構成要件不該當！應該屬於民事侵權行為的不當得利吧？」、「明知道是詐騙還故意匯1元，這樣就不算是被騙了，本質上算是施捨」、「被騙為什麼要警方受理呢？為什麼不叫銀行端受理即可，警示帳戶銀行端可直接警示，事後檢方要資料可行文各受理銀行，為什麼要警方受理。然後銀行開立之資料不能當為證據嗎？」、「我大警政署函文表示，一切來所說我要報案，就是先受理（完全不用管案情合不合理，不然就用大過來處理基層）再求證，現在連阿狗阿貓案（甚至法律諮詢及民事糾紛）大家也都是開糾紛案類出去，累到誰，基層派出所及基層偵查佐苦不堪言，上面覺得真正浪費國家資源沒關係，不要哪一件案件沒受理好影響我升官就好」、「啥都不會，假會最會」、「表明什麼身分？法盲特考及格證書嗎？」、「可以把時間花在有意義的事情上面嗎？」、「刑法構成要件都寫在那了，要件不構成會叫詐欺？」…。大部分網友似乎不認同此種報案處理方式。

▲有網友在「靠北police」PO文指出，5月27日有民眾匯了1元要報案凍結帳戶，台南市警四分局育平所第一時間沒有受理報案，有推遲受理報案之嫌。（圖／翻攝自靠北police，下同）

台南市警四分局指出，經檢視台南市警四分局育平派出所受理報案過程及內容，報案人於2024年5月27日至派出所，向值班員警說明其在Instagram社群媒體平台上之好友帳號遭盜用，並欲向報案人借款，報案人以話術讓對方提供帳戶後，匯款1元至該帳戶，並至派出所欲提供詐騙者所使用之帳戶，員警知悉後詢問遭詐經過，並登輸資料並完成製作受處理報案證明單予當事人，過程中報案人均未離開派出所，並無內文所指稱「第一時間未受理」情事，全案後續移由偵查隊續辦。

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