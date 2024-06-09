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好市多熱賣品特價！她衝賣場竟被告知「優惠取消」　超瞎理由曝

▲▼好市多,賣場（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多販售許多商品，是民眾最愛去的賣場之一。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／閔文昱報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類多樣，還時常推出優惠，深受許多消費者喜愛。不過，有女網友近日指出，她從好市多社群看到「豪華鮮蝦沙拉堡」推出特價活動的廣告，於是心動前往搶購，不料一到現場竟發現商品仍維持原價，詢問工作人員後得到的答覆是「因為蝦子不足」，讓她感到相當錯愕。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文表示，她在好市多官方臉書的限時動態看到廣告，原本每公斤485元的「豪華鮮蝦沙拉堡」有商品特價活動，改為每公斤385元，讓她馬上心動前往，卻在到達賣場後發現商品仍是原價銷售。

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對此，原PO詢問工作人員原因，結果對方竟回答「蝦不夠做特價，取消了⋯」荒謬理由讓她不禁直呼「傻眼欸！」

▲好市多特價商品因「蝦子不足」未降價。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說、台灣好市多）

▲好市多特價商品因「蝦子不足」未降價。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說、台灣好市多）

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛痛批「蝦不夠這理由無法接受！只要有做出來就要用特價活動去賣啊」、「東西因為特價賣完沒材料製作是沒辦法的事，但有東西賣原價，被炎上是自找的」、「價差也太多，好市多越來越不演了」、「沒貨就算了，蝦不夠是啥理由」、「真的很瞎，生意太好？所以趕快把價格改變了」。

不過，也有網友表示，「好市多常這樣啊，特價第一天第二天很多人買他就限量！沒人買就不會限量」、「賣方取消特價品項有違反什麼嗎？」、「覺得正常，好市多活動一直改」、「意思是買氣太旺，調回原價」、「上面其實有寫數量有限，沒啥好傻眼的」、「即期庫存清完了，當然原價賣」。

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