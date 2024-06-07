搭捷運聞到「熟悉妹妹味」爆衝擊！一票女生喊+1：會怕是自己的

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨日搭捷運時，在擁擠的車廂內，竟聞到其他女乘客下體的異味，這讓她瞬間超尷尬，就怕自己也曾散發過同樣的味道；對此，不少人心有戚戚焉，直呼「女生下面真的容易有味道，畢竟長在裡面」、「聞到還會擔心是自己的」。

女網友在Dcard發文提到，早上搭紅線上班時，往象山的車廂都像沙丁魚般人擠人，幸好在石牌站有搶到位子，「可是尖峰時段大家都靠太近了，前面擠了非常多位上班族女生，然後就飄來熟悉卻可怕的味道，感覺是下面的異味，聞到的當下真的滿尷尬的。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

原PO推測，可能因為自己也是女生，才對這味道比較敏感，但在擁擠的車廂內聞到，仍讓她十分意外，「想問問各位有沒有聞到過，第一次聞到散發到外褲的經驗，真的有嚇到。」

話題掀起討論，不少網友回應，「我聞到過，立馬憋氣，只是也聞到自己的過，回家趕快拿妹妹專用清洗劑洗乾淨」、「我是北捷通勤族，有一兩次遇到有體味的人，真的不太舒服，但基本上只要轉個方向離一小段距離，就可以聞不太到了」、「通常味道比較重應該是私密處感染」、「水喝得少超容易有味道」、「我也是對經血味道很敏感」。